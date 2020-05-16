с чего всё началось

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. 3,7K

Общество В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона. 36

Общество СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса. 76

Технологии Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя. 65

Общество Онищенко назвал ношение перчаток в магазине необязательным При походе в ближайший магазин можно обойтись без перчаток, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. 8

Футбол Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии «Шахтер» набрал 15 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата Белоруссии. У «Славии» 11 очков и 9-я позиция.

Общество Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ. 17

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 507

Общество Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша". 2

Происшествия Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры. 1

Здоровье Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни. 54