Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Читать в источнике
Комментировать137
с чего всё началось

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.
РИА Новости06:33

Подробнее о событии

Новые минимумы, надежды Минтранса, проверки СК. Главное о коронавирусе за 16 мая

ТАСС10:55

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

РИА Новости06:33

В Минтрансе выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

RT на русском07:30

Минтранс раскрыл срок возобновления авиасообщения

Lenta.ru07:19

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Интерфакс06:34

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу

РБК08:29

Россия может восстановить международное авиасообщение в июле

Эхо Москвы08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Газета.Ru 06:52
2,5K
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
3
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3,7K
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
2,3K
Армия и оружие

Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания

В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru 03:22
7
Общество

В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
36
Армия и оружие

На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку

Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Происшествия

У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса

В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
181
Футбол

Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после паузы

Bobsoccer 10:04
Общество

СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
76
Технологии

Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками

Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
65
Общество

Онищенко назвал ношение перчаток в магазине необязательным

При походе в ближайший магазин можно обойтись без перчаток, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
News.ru 10:09
8
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
188
Футбол

Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии

«Шахтер» набрал 15 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата Белоруссии. У «Славии» 11 очков и 9-я позиция.
Sport24.ru 11:48
Общество

В Московской области нарушителей режима увидят с высоты

Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
83
Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
17
Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
604
Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
507
Общество

Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
2
Происшествия

Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде

Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
1
Общество

В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая

В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
5
Здоровье

Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса

Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.
Российская газета 11:24
54
Общество

«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали

В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
394
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости вчера в 06:25
158
Игры

Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven

МонаВиста вчера в 09:58
46
Наука

Ученые нашли новый способ определения продолжительности жизни

Политическая Экспертиза 08:06
Кино

Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино

Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru вчера в 06:35
3
Общество

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
91
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное