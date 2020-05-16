Общество
ИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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с чего всё началось
Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.РИА Новости06:33
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Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»
Газета.Ru 06:52
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Армия и оружие
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания
В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru 03:22
Общество
В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
Армия и оружие
На месте гибели летчика Филиппова в Сирии установили памятную табличку
Салют гремит на месте гибели героя России Романа Филиппова.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Происшествия
У ребенка, умершего после операции в Москве, не было коронавируса
В Морозовской больнице Москвы после операции скончался ребенок. Результаты его тестирования на коронавирус оказались отрицательными.
Вести.Ru 07:25
Общество
СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске
Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Общество
Онищенко назвал ношение перчаток в магазине необязательным
При походе в ближайший магазин можно обойтись без перчаток, заявил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
News.ru 10:09
Общество
Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом
Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
Футбол
Солигорский «Шахтер» обыграл «Славию» в матче чемпионата Белоруссии
«Шахтер» набрал 15 очков и занимает 5-е место в таблице чемпионата Белоруссии. У «Славии» 11 очков и 9-я позиция.
Sport24.ru 11:48
Общество
В Московской области нарушителей режима увидят с высоты
Сотрудники Росгвардии применили в Подмосковье аэростат для поиска нарушителей режима самоизоляции.
BFM.ru 11:50
Общество
Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться
На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
Происшествия
Во Франции задержан самый разыскиваемый преступник за геноцид в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 14:57 — REGNUM Бизнесмен Филисьен Кабуга задержан во Франции по подозрению в геноциде народа тутси в Руанде в 1994 году, передает телеканал BFM со ссылкой на данные прокуратуры.
REGNUM 07:57
Общество
В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая
В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
Здоровье
Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса
Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.
Российская газета 11:24
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости вчера в 06:25
Игры
Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven
МонаВиста вчера в 09:58
Наука
Ученые нашли новый способ определения продолжительности жизни
Политическая Экспертиза 08:06
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru вчера в 06:35
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02