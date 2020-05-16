с чего всё началось

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 4,7K

Музыка «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде из-за пандемии коронавируса. 33

Здоровье Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.

Общество На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире Армавир, Краснодарский край, 16 мая 2020, 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края. 2

Общество В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.

Армия и оружие В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Авто Renault снимет с продажи Renault Espace «План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро. 9

Экономика Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 26

Политика Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году. 11

Футбол «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана» В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.

Общество В Севастополе отменяют режим самоизоляции Отмену режима самоизоляции врио губернатора Михаил Развожаев анонсировал накануне в прямом эфире СТВ. 8

Экономика Саудиты скупили доли Boeing и Facebook Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.