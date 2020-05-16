Общество
ИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.РИА Новости06:33
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Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
Музыка
«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 17:10
Здоровье
Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны
Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.
Countryscanner 17:02
Общество
На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире
Армавир, Краснодарский край, 16 мая 2020, 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.
REGNUM 07:35
Политика
Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей
На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета вчера в 04:02
Общество
В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге
Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Экономика
В России могут упростить процедуру банкротства
Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
Политика
США могут частично возобновить финансирование ВОЗ
Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Кино
Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон
В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру вчера в 07:36
Авто
Renault снимет с продажи Renault Espace
«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня вчера в 11:23
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:00
Политика
Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар
Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
REGNUM 17:53
Футбол
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»
В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Общество
В Севастополе отменяют режим самоизоляции
Отмену режима самоизоляции врио губернатора Михаил Развожаев анонсировал накануне в прямом эфире СТВ.
Севастополь.ру 06:24
Шоу-бизнес
Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова
Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
ФАН 14:59
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Экономика
Саудиты скупили доли Boeing и Facebook
Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.
REGNUM 09:51
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
Здоровье
У 66 пациентов онкодиспансера в Чите выявили коронавирус
В краевом онкологическом диспансере в Чите ввели карантинные ограничения после того, как COVID-19 был обнаружен у 66 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
Русская Планета 05:26
Политика
Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор
Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
Lenta.ru 16:41
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
Общество
У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»
Вечером 16 мая у клинической больницы №122 имени Соколова на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге заметили очередь из карет «скорой помощи».
Gazeta.SPb 16:11