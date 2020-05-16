Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.
РИА Новости06:33

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Новые минимумы, надежды Минтранса, проверки СК. Главное о коронавирусе за 16 мая

ТАСС10:55

В Минтрансе выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

RT на русском07:30

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

РИА Новости06:33

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

Газета.Ru06:49

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Интерфакс06:34

Минтранс раскрыл срок возобновления авиасообщения

Lenta.ru07:19

Россия может восстановить международное авиасообщение в июле

Эхо Москвы08:09
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе

АБН вчера в 02:57
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16:02
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Музыка

«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в концертном зале Ahoy в Роттердаме с 12 по 16 мая, однако 18 марта руководство Европейского вещательного союза приняло решение отказаться от мероприятия в традиционном концертном виде из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 17:10
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Здоровье

Турция начнет принимать медицинских туристов из 31 страны

Турция начинает возобновлять свою экономику и ослабляет ограничения на распространения коронавируса.
Countryscanner 17:02
Общество

На Кубани прокуратура проверит выплаты врачам скорой в Армавире

Армавир, Краснодарский край, 16 мая 2020, 14:35 — REGNUM Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с информацией о нарушениях при начислении федеральных стимулирующих выплат сотрудникам одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира, сообщили 16 мая в пресс-службе прокуратуры края.
REGNUM 07:35
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Политика

Украина ввела санкции против Эрмитажа, МГУ и Музея имени Пушкина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против некоторых российских вузов, научных организаций и музеев.
Ведомости вчера в 14:51
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Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 млн рублей

На популярном сайте объявлений появилось одно из уникальных предложений: ВАЗ-2103 с автоматической коробкой передач.
Российская газета вчера в 04:02
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Общество

В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге

Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru вчера в 11:09
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Политика

США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

Американские власти могут частично возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 00:56
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков

Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике поселку Донецкий в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 16:52
Кино

Новый «Безумный Макс» станет приквелом о Фуриосе без Шарлиз Терон

В новом интервью режиссёр «Безумных Максов» Джордж Миллер подтвердил давние слухи о том, что новая часть франшизы станет приквелом о Фуриосе из «Дороги ярости».
Игромания.ру вчера в 07:36
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Авто

Renault снимет с продажи Renault Espace

«План еще не одобрен, но Espace, Scenic и Talisman уже можно считать выведенными из будущей производственной программы», — сообщили собеседники агентства, отметив, что таким образом компания за три года сэкономит около 2 млрд евро.
Автоновости дня вчера в 11:23
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Общество

Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
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Экономика

Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:00
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Политика

Постпред США перепутал снимки гетто в Польше и депортации крымских татар

Вашингтон, 17 мая 2020, 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.
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Футбол

«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»

В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Общество

В Севастополе отменяют режим самоизоляции

Отмену режима самоизоляции врио губернатора Михаил Развожаев анонсировал накануне в прямом эфире СТВ.
Севастополь.ру 06:24
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Шоу-бизнес

Плющенко выставил Рудковскую на улицу с вещами под песню Юрия Антонова

Выгнав Рудковскую за дверь, Плющенко начинает эмоционально праздновать свое одиночество, а за кадром играет композиция Юрия Антонова «Мечта сбывается».
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Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
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Экономика

Саудиты скупили доли Boeing и Facebook

Эр-Рияд, 16 мая 2020, 16:51 — REGNUM Власти Саудовской Аравии приобрели доли крупных американских корпораций, передаёт 16 мая CNBC.
REGNUM 09:51
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия 16:23
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Здоровье

У 66 пациентов онкодиспансера в Чите выявили коронавирус

В краевом онкологическом диспансере в Чите ввели карантинные ограничения после того, как COVID-19 был обнаружен у 66 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
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Умер заразившийся коронавирусом бывший российский сенатор

Умер бывший член Совета Федерации и депутат Госдумы Виктор Шудегов.
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
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У больницы №122 на проспекте Культуры заметили очередь из 35 «скорых»

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Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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