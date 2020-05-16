с чего всё началось

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Политика Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят «нормандский формат» Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для консультаций по "нормандскому" (Украина, РФ, Франция, Германия) и "минскому форматам" переговоров по Донбассу, сообщил в субботу офис президента Украины.

Политика Украина обновила санкционный список против российских организаций Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. 1K

Кино Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года Хотя в 2013 году знаменитый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки сообщил, что больше не будет заниматься производством полнометражных мультфильмов, уже через три года автор «Тоторо» и «Унесенных призраками» предложил своей студии Ghibli идею нового мультфильма. 2

Политика Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире. 930

Общество Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее. 1

Здоровье Самое опасное осложнение коронавируса названо Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с РИА Новости рассказал, как COVID-19 воздействует на человеческий организм. 6

Игры Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5 Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store. 864

Экономика В России резко сократился прирост сбережений граждан Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей. 668

Путешествия В Турции опровергли открытие границ для русских туристов В Аланье и Кемере обрадовались новостям об открытии границ, но речь шла именно о лечебном отдыхе, который даже не подразумевает покидание территории больницы.

Гаджеты Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь. 53

Общество Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ. 13

Общество Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах. 1K

Авто Автомобили Skoda подешевели на 300 тысяч рублей Чешский автопроизводитель марки Skoda продолжает радовать российскую аудиторию покупателей не только качественными машинами, но и приятной ценой. 82

Общество В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общество Онищенко высказался о походе в ближайший магазин без перчаток «Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне — тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», — высказался Онищенко. 1

Политика Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. 3,6K

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 429