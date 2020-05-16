Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.
РИА Новости06:33

Подробнее о событии

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления полетов за границу

РБК08:29

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Интерфакс06:34

Минтранс раскрыл срок возобновления авиасообщения

Lenta.ru07:19

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

ТАСС06:56

Минтранс допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Российская газета06:55

В Минтрансе выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

RT на русском07:30

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

РИА Новости06:33
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Здоровье

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
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Политика

Глава офиса Зеленского и МИД Украины обсудят «нормандский формат»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в ближайшие недели посетят Берлин для консультаций по "нормандскому" (Украина, РФ, Франция, Германия) и "минскому форматам" переговоров по Донбассу, сообщил в субботу офис президента Украины.
РИА Новости 10:10
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
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Происшествия

В Калининграде в ДТП с грузовиком погиб 27-летний водитель легковушки

Новый Калининград.Ru 08:54
4
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
1,7K
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
1K
Кино

Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года

Хотя в 2013 году знаменитый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки сообщил, что больше не будет заниматься производством полнометражных мультфильмов, уже через три года автор «Тоторо» и «Унесенных призраками» предложил своей студии Ghibli идею нового мультфильма.
Киноафиша России вчера в 07:19
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
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Общество

В Севастополе отменяют режим самоизоляции с 18 мая

В Севастополе отменяют режим всеобщей самоизоляции.
Независимое телевидение Севастополя 09:55
5
Общество

Актрису Агату Муцениеце задержали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Полиция задержала в Москве за нарушение режима самоизоляции актрису Агату Муцениеце и еще двух человек на акции протеста против строительства в Березовой аллее.
ТАСС 10:01
1
Здоровье

Самое опасное осложнение коронавируса названо

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с РИА Новости рассказал, как COVID-19 воздействует на человеческий организм.
Live24 05:00
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5

Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 14 мая в 11:12
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Путешествия

В Турции опровергли открытие границ для русских туристов

В Аланье и Кемере обрадовались новостям об открытии границ, но речь шла именно о лечебном отдыхе, который даже не подразумевает покидание территории больницы.
HotGeo 05:31
Гаджеты

Камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

У фотохромного фильтра в камере нового смартфона OnePlus 8 Pro найдено необычное свойство - он позволяет "видеть" сквозь тонкий пластик, буквально просвечивая его насквозь.
Газета.Ru 05:05
53
Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
13
Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
1K
Авто

Автомобили Skoda подешевели на 300 тысяч рублей

Чешский автопроизводитель марки Skoda продолжает радовать российскую аудиторию покупателей не только качественными машинами, но и приятной ценой.
Лезги газет 14 мая в 02:39
82
Общество

В России из-за режима самоизоляции появились автокинотеатры

В России с 8 мая 2020 года началась коммерческая демонстрация кинофильмов, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
РБК 09:55
Общество

Онищенко высказался о походе в ближайший магазин без перчаток

«Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне — тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», — высказался Онищенко.
Lenta.ru 08:31
1
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
3,6K
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
429
Общество

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
5
Общество

МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы

«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
1K
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 13 мая в 10:41
46
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1,6K
Шоу-бизнес

80 лет исполняется актрисе Светлане Светличной

Роль в картине Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" не была первой в карьере Светланы Светличной.
Радио Культура вчера в 08:33
1
Происшествия

Отец Хабиба Нурмагомедова перенес инсульт

Вести.Ru 08:26
4
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу

Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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