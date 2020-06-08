Общество

URA.RuURA.RuМинтранс РФ назвал условия для возобновления полетов за рубеж

Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж еще рано, заявили в Минтрансе РФ. Для начала необходимо наладить внутренние авиаперевозки и восстановить внутренний туризм.
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Минтранс пока не готов назвать дату возобновления зарубежных авиарейсов

Коммерсантъ09:02

В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

РИА Новости08:52

«Сначала надо решить другие задачи». Минтранс — о полетах за границу

РБК09:49

Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж

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Газета.Ru08:39

В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано

ТАСС08:22

В Минтрансе РФ сочли преждевременным говорить о возобновлении полетов за рубеж

Интерфакс08:51
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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Экономика

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Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
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Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке

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Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком

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Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля

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