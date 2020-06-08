Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж еще рано, заявили в Минтрансе РФ. Для начала необходимо наладить внутренние авиаперевозки и восстановить внутренний туризм.

Минтранс РФ назвал условия для возобновления полетов за рубеж

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