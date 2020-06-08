Общество
URA.RuМинтранс РФ назвал условия для возобновления полетов за рубеж
Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж еще рано, заявили в Минтрансе РФ. Для начала необходимо наладить внутренние авиаперевозки и восстановить внутренний туризм.
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Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Газета Metro вчера в 13:49
Происшествия
Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы
Заслуженный артист России Михаил Ефремов стал причиной ДТП в центре Москвы. Авария случилась на Смоленской площади.
Газета.Ru 16:53
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Армия и оружие
Переброску египетских танков Abrams к границе с Ливией сняли на видео
Внушительная колонна тягачей с большегрузными трейлерами, перевозящими танки M1A1 Abrams египетской армии, замечена на шоссе, ведущем к ливийской границе.
Российская газета 05:34
Политика
В США демократы представили законопроект о реформе полиции
Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране.
ТАСС 11:32
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Благодаря очередному исследованию ученые смогли обнаружить, что постоянное участие в негативных моделях мышлeния чeловeка повышaeт риск развития бoлeзни Альцгеймера.
Evo-rus.com 15:19
Здоровье
Выявлено 34 новых случая заболевания коронавирусом в Жуковском
Всего в Московской области зафиксировано 43478 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Авиаград Жуковский 06 июня в 15:55
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 06 июня в 15:26
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
Экономика
Суд арестовал 100% «Деловых линий»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 июня наложил арест на 100% долей крупного автомобильного грузоперевозчика – «Деловые линии».
Ведомости 11:36
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
В Саратовской области отменяется пропускной режим
Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
Saratovnews 12:32
Общество
Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке
Российская газета 16:52
Армия и оружие
Как Кожедуб из-под Чернигова стал лучшим советским военным летчиком
Сегодня, 8 июня, исполнилось сто лет со дня рождения одного из величайших советских летчиков – трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Взгляд.ру 06:58
Кино
Режиссер «Чернобыля» снимет пилотный эпизод для сериала The Last of Us
Российская газета 04:37
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Общество
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51