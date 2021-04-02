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Город героев

Минтранс РФ не подтвердил повышение цен на авиабилеты до 120 процентов

Минтранс РФ не подтверждает информацию некоторых агрегаторов России о повышении цен на авиабилеты до 120 процентов. Об этом ИА «Город героев» сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось

Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", — заявила пресс-служба министерства.
РИА Новостивчера в 05:12

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Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов

РИА Новостивчера в 05:12

В Минтрансе опровергли сообщения о росте стоимости авиабилетов

РБКвчера в 05:10

В Минтрансе не подтвердили рост цен на авиабилеты внутри России

Известиявчера в 03:54

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

Lenta.ruвчера в 03:52

Минтранс опроверг информацию о подорожании авиабилетов

ТАССвчера в 03:50

Минтранс опроверг рост цен на авиабилеты

ПРАЙМвчера в 03:38

Минтранс России опроверг резкий рост цен на авиабилеты

REGNUMвчера в 04:17
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