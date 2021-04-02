Минтранс РФ не подтверждает информацию некоторых агрегаторов России о повышении цен на авиабилеты до 120 процентов. Об этом ИА «Город героев» сообщили в пресс-службе ведомства.

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С чего всё началось Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов "Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", — заявила пресс-служба министерства. РИА Новости вчера в 05:12