Минтранс РФ не подтвердил повышение цен на авиабилеты до 120 процентов
Минтранс РФ не подтверждает информацию некоторых агрегаторов России о повышении цен на авиабилеты до 120 процентов. Об этом ИА «Город героев» сообщили в пресс-службе ведомства.В источнике
С чего всё началось
Минтранс опроверг сообщения о подорожании авиабилетов
"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", — заявила пресс-служба министерства.
РИА Новостивчера в 05:12