Экономика
ИнтерфаксМинтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»
Компания проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ. Также "Уральские авиалинии" могут претендовать на субсидии, которые будут выделяться для поддержки авиакомпаний, добавили в Минтрансе.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.URA.Ru04:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»
Коммерсантъ 10:42
Политика
Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Известия 09:58
Здоровье
Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых
Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Общество
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
В Москве с 12 мая более нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
Экономика
После снятия ограничений товары и услуги подорожают
По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива вчера в 08:10
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Политика
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Общество
Попова заявила, что ограничения сохранятся до появления вакцины
Определённые правила будут продолжать действовать в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 09:55
Авто
Выдача автокредитов в России упала на 81%
Москва, 8 мая 2020, 11:38 — REGNUM В апреле 2020 года количество выданных автокредитов в РФ оказалось на 81% ниже, чем в апреле 2019 года (как в количестве, так и в рублях).
REGNUM 04:38
Кино
На Netflix вышел мини-сериал «Водоворот» от автора «Ла-Ла Ленда»
Игромания.ру 10:41
Общество
Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом
Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
Политика
Грузия отреагировала на назначение Саакашвили на Украине
Напомним, о назначении Саакашвили на высокий пост стало известно 7 мая.
Утро.ru 06:13
Общество
Дуров назвал причины для отказа от переезда в США
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США.
Известия 03:20
Происшествия
В Екатеринбурге пенсионерку с коронавирусом бросили возле дома
В Екатеринбурге 90-летнюю пенсионерку с диагнозом коронавирус и деменция медики скорой помощи высадили и оставили у подъезда дома.
URA.Ru 06:41
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Происшествия
В НИИ скорой помощи в Петербурге умерла третья медсестра
Как сообщалось, по неофициальным данным, в Петербурге к 6 мая скончались 12 медиков, заразившихся коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:52
Экономика
В НИУ ВШЭ сопоставили спад реальных доходов и эффект от мер поддержки
По оценкам экспертов ВШЭ, без антикризисных мер реальные располагаемые доходы населения во втором квартале 2020 года могли бы составить 78,2% от их уровня во втором квартале 2019 года.
REGNUM 06:29
Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Футбол
Овчинников: «Смена тренера в „Локомотиве“ вызывает много вопросов»
Накануне экс-глава столичного "Локомотива" Ольга Смородская выразила мнение, что современные футбольные клубы в России существуют за деньги акционеров и государства, а это значит, что болельщики не должны влиять на выбор главного тренера команды.
Sport.ru 10:13
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
Общество
В Пермском крае и Вологодской области продлили режим самоизоляции
В Вологодской области режим самоизоляции продлили до 1 июля. Об этом заявил губернатор Олег Кувшинников, передают «Невские новости».
RT на русском 10:25
Общество
Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс».
Smolnarod.ru 09:25
Футбол
РФС может провести отдельный турнир за места в РПЛ
РФС рассматривает вариант с проведением отдельного турнира за право играть в РПЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат».
ProstoProSport 10:20
Шоу-бизнес
Мария Ивакова заразилась коронавирусом
Телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам о прохождении теста на наличие коронавирусной инфекции.
MedikForum.ru вчера в 17:49
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с фальшивым беременным животом станцевала под Агутина
Актриса предстала перед пользователями Сети в купальнике, под который подложила живот, имитирующий беременность, и в белой шубе из искусственного меха.
Территория новостей 06:42