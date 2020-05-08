Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинтранс РФ не видит предпосылок банкротства «Уральских авиалиний»

Компания проинформирована о вариантах поддержки, которыми она может воспользоваться в рамках антикризисных мер правительства РФ. Также "Уральские авиалинии" могут претендовать на субсидии, которые будут выделяться для поддержки авиакомпаний, добавили в Минтрансе.
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с чего всё началось

Инсайд: «Уральские авиалинии» оказались на грани банкротства. Греф и Костин помочь отказались

Авиакомпания «Уральские авиалинии» находится на грани банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса и не может взять кредиты в банках. Вопрос о спасении предприятия вынесен на уровень правительства РФ, сообщил URA.RU полпред президента в УрФО Николай Цуканов.
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