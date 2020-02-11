Экономика
ТАССМинтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
В Тюмени завели дело на подростка из-за пранка про коронавирус
Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве в отношении школьника из Тюмени, опубликовавшего в социальной сети видеопранк, на котором в костюме химзащиты вместе с друзьями имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
Политика
Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД
В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие.
Единоборства
Емельяненко прибыл в Грозный готовиться к бою с Исмаиловым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко прибыл в Грозный, где проведет тренировочный лагерь перед боем против своего соотечественника Магомеда Исмаилова.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Армия и оружие
Минобороны заменит тульские системы «Тунгуска»
Серийные поставки в российскую армию нового зенитного артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» позволят заменить в войсках артиллерийские зенитные комплексы «Шилка» и «Тунгуска», разработанные в Туле еще в советские годы.
Общество
Синоптики прогнозируют раннюю весну в европейской части России
Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил, что весна в европейской части России может наступить через несколько недель, передает РИА Новости.
Армия и оружие
Число пострадавших при ударе Ирана военных США превысило 100 человек
Происшествия
В Югре двое полицейских погибли в ДТП
Армия и оружие
В Идлибе сбит сирийский вертолет
Вертолет армии Сирии был сбит в районе населенного пункта Найраб в провинции Идлиб, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на источники.
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Напомним, что последней была популяция мамонтов на острове Врангеля, вымершая 4000 лет назад.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вновь стали родителями
Ведущий программы спросил у Хулио, правда ли он скоро вновь станет дядей — брат музыканта заявил, что уже стал им. Хулио Инглесиас "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив" Пол новорожденного ребенка семья Иглесиаса не раскрывает, Анна и Энрике информацию никак не комментировали.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Происшествия
Супружескую пару из Калининграда обвинили в госизмене
Семейную пару из Калининграда обвинили в государственной измене в пользу спецслужб Латвии.
Общество
Четыре страны отказались принять лайнер Westerdam из-за коронавируса
Политика
В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.
Общество
Россиянка показала взорвавшуюся на кухне колбасу
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала, что у нее взорвалась колбаса, купленная в местном магазине.
Здоровье
В Тюмени студентку с коронавирусом вылечили и выписали из больницы
Из Тюменской инфекционной больницы выписали вылеченную от нового коронавируса студентку Тюменского индустриального университета, гражданку Китая.
Общество
Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы»
Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.
Экономика
Ставки по вкладам в России упадут до 5 процентов
Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин считает, что ключевая ставка может опуститься до 5,75 % уже в марте.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Супруги считают, что решение о разводе было "лучшим шагом для их детей". Филлипс и Отем разделят опеку над своими дочерями.
Общество
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения дала официальное название новому типу коронавируса 2019-nCoV, теперь заболевание называется COVID-19.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию «Оскар 2020»
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучший фильм" получила южнокорейская драма "Паразиты".
Спорт
Для Metro: Exodus вышло второе и последнее дополнение «История Сэма»
Вскоре герой покидает корабль и отправляется во Владивосток в надежде вернуться на родину.
Авто
Опубликованы официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Параметры производительности на сегодняшний день удерживаются в тайне и станут всем известны на официальной презентации, состоявшейся 18 февраля в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.