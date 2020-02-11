Экономика
ТАССМинтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай
Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
Армия и оружие
Боевики сбили вертолет армии Сирии в Идлибе
Боевики сирийской вооруженной оппозиции сбили военный вертолет армии страны, сообщает Reuters.
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.
Общество
Коронавирусом на круизном лайнере в Японии заразились уже 130 человек
За сутки число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess выросло до 60 человек, достигнув 130 подверженных случаев, сообщил в твиттере японский телеканал TBS.
Происшествия
В Польше избили граждан РФ, Белоруссии и Украины
В польском городе Торунь семеро неизвестных напали на пятерых граждан России, Белоруссии и Украины, сообщило 11 февраля издание «Европейская правда» со ссылкой на польские СМИ.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II Питер Филлипс разводится с женой
На канадке Отем Келли Филлипс женился в 2008 году.
Теннис
Дзюба и Кержаков сыграли в теннисбол с Касаткиной и Кузнецовой
Футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Михаил Кержаков сыграли в футбол на теннисном корте с Дарьей Касаткиной и Светланой Кузнецовой.
Политика
Зеленский рассказал о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу
По словам главы Украины, Владимир Путин понимает, что нужно закончить войну на Донбассе.
Футбол
ФИФА создаст фонд для футболистов, которые не получают зарплату
Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) создадут фонд для футболистов (FIFA FFP), которые не получили и не получают заработную плату в своих клубах, сообщается на сайте ФИФА.
Шоу-бизнес
Мила Йовович рассказала о тяжелой болезни новорожденной дочери
Голливудская атриса с русскими корнями Мила Йовович сообщила, что ее новорожденная дочь страдает от тяжелой формы желтухи.
Экономика
В России скоро ставки по вкладам упадут до 5%
Из-за снижения ключевой ставки Центробанком проценты по вкладам в российских банках могут к концу года снизиться до 5% и ниже.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В отличие от актуального «Патриота» новое поколение, которым по сути и является внедорожник прозванный как «Русский Прадо», получит серьезно измененную внешность и серьезно модернизированный салон.
Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали после лечения в Тюмени
Студентка из Китая, у которой в декабре диагностировали коронавирус нового типа, выписана из больницы в Тюмени, сообщает ТАСС со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Инну Куликову.
Футбол
Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.
Общество
Верховный суд предложил передать присяжным дела предпринимателей
«Учитывая, что суды России имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и преступлениям в сфере предпринимательской деятельности, в материалах дела которых отсутствуют сведения, составляющие гостайну», — отметил Лебедев.
Общество
Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного.
Кино
Названы победители премии «Оскар-2020»
Известно, что в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе в Dolby Theatre прошла ежегодная престижная кинопремия «Оскар-2020».
Происшествия
В московской гостинице поймали сексуального маньяка
В Москве поймали 38-летнего сексуального маньяка, который орудовал на территории гостиницы в Измайловском районе.
Политика
Путин дал оценку проекту «Восток Ойл»
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Онколог и доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал о способах снизить риск развития рака.
Политика
Зеленский уволил Богдана с поста главы офиса президента Украины
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уволен с занимаемой должности указом главы государства Владимира Зеленского.
Гаджеты
Керамический смартфон Xiaomi Mi Mix 2S продают в РФ за полцены
Напомним, Xiaomi Mi Mix 2S на рынке доступен с 2018 года.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Происшествия
Учительницу в Астрахани заподозрили в сексе с учеником
Культура