Экономика

ТАССТАССМинтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Минтранс оценил убытки авиакомпаний от запрета полетов в Китай в 1,6 млрд рублей

Коммерсантъ06:54

Авиакомпаниям могут выделить 1,6 млрд за запрет полетов в КНР

РЕН ТВ05:38

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ТАСС05:31

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