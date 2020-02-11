Экономика

ТАССТАССМинтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.
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Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 1,6 млрд рублей из-за запрета на рейсы в Китай

Комсомольская правда06:04

Минтранс оценил в 1,6 млрд рублей убытки авиакомпаний от приостановки полетов в Китай

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Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

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РЕН ТВ05:38

Минтранс РФ предложил выделить 1,6 млрд рублей авиакомпаниям за ограничение рейсов в КНР

Интерфакс05:38

Власти предложили выплатить компаниям ₽1,6 млрд за отмену полетов в Китай

РБК05:46
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