Минтранс РФ оценивает убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай в 1,6 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик.

Минтранс РФ оценил убытки перевозчиков от приостановки полетов в Китай

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