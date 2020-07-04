Экономика
URA.RuМинтранс РФ предлагает строить дороги на личные средства россиян
В Минтрансе РФ хотят предложить россиянам принять участие в финансировании строительства транспортных объектов. Такое заявление сделал глава ведомства Евгений Дитрих. По словам Дитриха, его министерство хотело бы попробовать механизм, который применяет Минострой РФ в жилищном строительстве.
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с чего всё началось
Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.ТАСС04 июля в 07:13
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Минтранс задумался о привлечении средств «массового пользователя» в транспортные проекты
Интерфакс04 июля в 07:22
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