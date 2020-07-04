Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

с чего всё началось

В Минтрансе РФ хотят предложить россиянам принять участие в финансировании строительства транспортных объектов. Такое заявление сделал глава ведомства Евгений Дитрих. По словам Дитриха, его министерство хотело бы попробовать механизм, который применяет Минострой РФ в жилищном строительстве.

Общество Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина» Экс-кандидат в президенты России обжаловал решение арбитражного суда Московской области, который частично удовлетворил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о взыскании с директора 1,066 млрд рублей. 4

Здоровье В Оренбуржье ухудшилась эпидситуация Оренбург, 6 июля 2020, 16:13 — REGNUM В Оренбургской области с 23−24 июня ухудшилась эпидситуация, что связано с ухудшением обстановки в соседнем Казахстане, где с 5 июля на две недели введен карантин, сообщила 6 июля во время прямого эфира в Instagram министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова.

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 1K

Футбол «Локомотив» интересуется защитником из Уругвая Московский «Локомотив» проявляет интерес к центральному защитнику Гастону Силве из аргентинского «Индепендьенте».

Культура Скончался итальянский композитор Эннио Морриконе Умер Эннио Морриконе - легендарный итальянский композитор ушел из жизни в одной из клиник Рима в ночь на понедельник, 6 июля. 520

Футбол Матчи «Оренбурга» с ЦСКА и «Ростовом» начнутся позже Пресс-служба РПЛ (Российская премьер-лига) сообщает, что футбольные матчи профессионального футбольного клуба "Оренбург" вместе со столичным ЦСКА и "Ростовом" начнутся позднее ранее запланированного срока.

Политика Захарова прокомментировала слухи о своей семье Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла слухи об иностранном гражданстве у членов ее семьи и родах в США.

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за высокой температуры воздуха. Об этом сообщили в российском Гидрометцентре.

Армия и оружие Санкции США вызывают аллергию у партнеров России по ВТС, заявил Шугаев Санкции США в отношении России вызывают аллергию у ее партнеров по военно-техническому сотрудничеству, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Общество Дания смягчила требования к способным достроить Nord Stream 2 судам Датское энергетическое агентство разрешило трубоукладочным судам с якорным позиционированием участвовать в сооружении газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Дании и удовлетворило таким образом запрос Nord Stream 2 AG. 435

Общество В России могут ввести новое пособие в размере 50 тысяч рублей в год Согласно документу, граждане смогут претендовать на денежную помощь от государства в размере до 50 000 рублей в год.

Происшествия ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца в шпионаже Мещанский суд Москвы продлил до сентября арест гражданина Украины Василия Василенко, обвиненного вначале в контрабанде, а затем в шпионаже. 33

Здоровье Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой на границах Роспотребнадзор ведёт контроль за ситуацией с чумой, в том числе бубонной, и другими инфекционными заболеваниями на территориях, граничащих с Россией. 1