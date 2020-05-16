Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаМинтранс РФ: социальная дистанция вызовет рост цен на авиабилеты

Соблюдение социальной дистанции при рассадке людей в самолете приведет к удорожанию билетов и нерентабельности авиаперевозок, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, 16 мая сообщает РИА Новости.
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