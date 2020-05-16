Общество
ИА Красная ВеснаМинтранс РФ: социальная дистанция вызовет рост цен на авиабилеты
Соблюдение социальной дистанции при рассадке людей в самолете приведет к удорожанию билетов и нерентабельности авиаперевозок, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, 16 мая сообщает РИА Новости.
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В Минтрансе отказались от дистанцирования авиапассажиров из-за нерентабельности
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