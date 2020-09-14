Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект поправок к ПДД. Предлагается ограничить скорость движения автобусов — перевозка пассажиров за городом будет разрешена со скоростью 90 километров в час только исключительно с сидячими местами.

С чего всё началось Самокаты и автобусы попросят не разгоняться Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ". Коммерсантъ 18:37