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Знамя труда (Альметьевск)
Знамя труда (Альметьевск)

Минтранс России подготовил поправки к Правилам дорожного движения

Министерство транспорта Российской Федерации подготовило проект поправок к ПДД. Предлагается ограничить скорость движения автобусов — перевозка пассажиров за городом будет разрешена со скоростью 90 километров в час только исключительно с сидячими местами.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Самокаты и автобусы попросят не разгоняться

Минтранс и ГИБДД подготовили масштабный проект изменений в ПДД Новые правила тонировки, запрет парковки на "островках безопасности", расширение зоны действия знаков "Стоянка запрещена", ограничение скорости для автобусов — эти и другие нововведения попали в масштабный проект поправок к ПДД от Минтранса, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ18:37
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Вплоть до самокатов: какие новые изменения ПДД готовят в России

РЕН ТВ12:51
Российская газета

Самокат с фарами

Российская газета11:27
Коммерсантъ

Что изменится в ПДД

Коммерсантъ18:42
Znak.com

Минтранс предложил запретить пьяным россиянам ездить на самокатах и роликах

Znak.com01:13
Телеканал 360°

В ПДД хотят вписать электросамокаты и новые правила тонировки

Телеканал 360°21:41
РИА Новости

Эксперт назвал ключевые поправки в проекте изменений в ПДД

РИА Новости06:04
Чемпионат

Тротуар или проезжая часть: где ездить велосипедистам, если нет специальных дорожек?

Чемпионатвчера в 09:00

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомости12:42
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Российские истребители перехватили самолеты ВВС США над Черным морем

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
РИА Новости13:35
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъ12:19
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