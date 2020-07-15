Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. Источник РИА Новости в турецком Минтрансе подтвердил информацию, однако уточнил, что точной даты пока нет.

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

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