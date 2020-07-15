Общество
РИА НовостиМинтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу. Источник РИА Новости в турецком Минтрансе подтвердил информацию, однако уточнил, что точной даты пока нет.
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Политика
Путин и Эрдоган обсудили возобновление авиасообщения
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре в понедельник затрагивали вопрос возобновления авиасообщения.
Российская газета 06:48
Футбол
Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с Шюррле
Российская газета 06:39
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Силовики пришли с обысками к депутату Заксобрания Ленобласти Зевакову
Санкт-Петербург, 15 июля 2020, 11:50 — REGNUM Сотрудники силовых структур пришли с обысками к депутату Законодательного собрания от «Единой России» Олегу Зевакову и офис его бывшей дорожной компании в Санкт-Петербурге.
REGNUM 04:50
Происшествия
В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам
Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
REGNUM 05:10
Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск вчера в 07:30
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Армия и оружие
Приемный акт фрегата «Адмирал флота Касатонов» подписали в Петербурге
Приемный акт первого серийного фрегата «Адмирал флота Касатонов» проекта 22350 подписали на Судостроительном заводе «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает источник с места событий.
Взгляд.ру 06:48
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Политика
Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, соответствующий проект постановления поддержали 326 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, при этом выборы не состояться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие
Азербайджан заявил об уничтожении военного объекта ВС Армении
Представители минобороны Азербайджана заявили об уничтожении военного объекта и военной техники ВС Армении в товузском приграничном направлении, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:10
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
Одной из сенсаций в шоу-бизнесе стало преображение российского продюсера Максима Фадеева, который сбросил практически 100 килограмм лишнего веса.
CT news 06:39
Политика
В Бундестаге ответили на обвинения Германии в предательстве ЕС
Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.
Взгляд.ру 06:58
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
С 15 июля граждане России смогут получить еще две выплаты.
ToDay News Ufa вчера в 16:15
Общество
В Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроекты об ответственности за попытки отчуждения территорий России и за призывы к этому.
RT на русском 05:04
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Политика
Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Исследователям удалось записать более 250 часов полета. Один кондор пролетел 160 километров, при этом не сделав ни одного взмаха крыльями.
Pravda.Ru 04:12
Общество
В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, которые нашли на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, выписанного магазину за это нарушение.
RT на русском вчера в 23:01
Общество
Отпустите купаться! Кому и на сколько должны сокращать рабочий день из-за жары
Нет, если работа связана с постоянной ходьбой, умеренными и значительными физическими нагрузками или перемещением тяжестей, то рабочий день сокращают при более низких температурах.
Новости Тюмени 72.ru 06:20
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова опроверг слухи о своей отставке
Позже выясняется, что сам Ефремов недоволен действиями Пашаева и его высказываниями, и актер готов отказаться от адвоката.
CT news 07:05
Шоу-бизнес
Больной Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Вечерний курьер 13 июля в 03:16