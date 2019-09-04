Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСтоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.
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В России подорожали авиабилеты

URA.Ruвчера в 23:58

В России на 7% выросла стоимость авиабилетов в первом полугодии

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Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7%

РИА Новостивчера в 23:03

Минтранс: В первом полугодии авиабилеты подорожали на 7 процентов

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Минтранс объяснил рост стоимости авиабилетов в России

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Названа причина подорожания авиабилетов

Lenta.ruвчера в 23:38

Авиабилеты в России подорожали на 7%

Телеканал 360°00:21
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Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
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С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
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Lenta.ru вчера в 05:19
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