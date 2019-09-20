Политика
ИнтерфаксМинтранс допустил расторжение договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допускает досрочное расторжение договора об управлении ОАО "Российские железные дороги" железнодорожной сетью Армении, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса.
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Политика
Представитель Вашингтона заявил, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации Трампа оговорился, заявив, что одна из сторон конфликта на Украине оккупировала часть российской территории.
Суть событий 15:33
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Происшествия
«Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета
Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.
РБК 14:16
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
News.ru вчера в 14:43
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Общество
Россияне захотели выселить больных раком детей
Lenta.ru 09:02
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал возможную причину болезни Анастасии Заворотнюк
Ugpressa.ru вчера в 16:24
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Футбол
У «Спартака» – 6 поражений и 6 побед в официальных матчах этого сезона
«Спартак» уступил «Уфе» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ. Это поражение стало для московского клуба шестым в официальных матчах этого сезона.
Sports.ru 12:45
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ 13:35
Политика
Глава ЦБ Ирана отреагировал на санкции США
«Новые санкции против ЦБ Ирана со стороны США показывают, что Вашингтон исчерпал возможности для оказания давления на Тегеран», — цитирует Хеммати ТАСС.
RT на русском 16:00
Футбол
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Транспорт
Набережная Марка Шагала в Москве станет городским парком
По сообщению пресс-службы Мосгосстройнадзора, уже завершены работы по строительству дороги протяженностью 2,8 км с тремя полосами движения в каждую сторону, которая обеспечит беспрепятственный проезд к строящемуся парку.
Интерфакс 09:57
Политика
Аксенова переизбрали главой Крыма
Сергей Аксенов принес присягу и вступил в должность главы Республики Крым.
Lenta.ru 05:39
Политика
Чубайс оценил влияние протестов в Москве на утечку кадров
Отвечая на вопрос «Ведомостей» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России, Чубайс отметил, что вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста.
Ведомости 12:38
Культура
Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине
Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.
Рамблер 06:05
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 05:11
Политика
Стали известны темы переговоров Трампа и Зеленского
Переговоры президентов США и Украины пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября.
Газета.Ru 14:52
Политика
Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.
ТАСС 14:24