Энергетика
КоммерсантъМинтранс допустил снижение тарифов РЖД на перевозку нефти
Минтранс допускает снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на срок действия ОПЕК+ — до уровня 2008 года, сообщил РБК представитель ведомства. Но это возможно только при условии, что компании будут компенсированы потери доходов.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
РИА Новости 14:15
Путешествия
Глава Ростуризма заявила о неготовности других стран принимать россиян
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов.
РБК 16:38
Экономика
В России отменен «банковский роуминг»
Как было известно ранее, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому отменяется комиссия, которую берет банк при проведении гражданами межрегиональных денежных переводов в одном банке.
Газета.Ru 18:15
Гаджеты
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews вчера в 14:02
Интернет
Новая функция поиска появится в WhatsApp
Пока новая функция находится на ранней стадии тестирования, и она еще даже не вышла в бета-версии WhatsApp.
Astera вчера в 10:19
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.
Газета.Ru 11 июня в 22:49
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
RT на русском 18:01
Футбол
Кокорин рассказал о сексе Рами с Памелой Андерсон
ProstoProSport вчера в 16:50
Шоу-бизнес
Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию
Paparazzi.ru 14:46
Армия и оружие
База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу
Авиабаза Таджи в Ираке, где располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу.
РЕН ТВ 15:00
Общество
Собянин назвал самый тяжелый период в борьбе с коронавирусом
Наиболее сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 12:25
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Наука
Ученые: коронавирус мутировал и стал более заразным
Американские ученые сообщили, что коронавирус стал более заразным для человека.
Evo-rus.com 10:29
Финансы
Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года
Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Пользователь ресурса Reddit раскрыл простой способ смотреть видеоролики на YouTube без рекламы.
ФАН 14:42
Здоровье
Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов
Российским специалистам очень помогла развитая и не имеющая аналогов система патологоанатомической экспертизы.
Вести.Ru 14:44
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Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
Lenta.ru 16:57
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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
Деловое.ТВ 10:33
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
Lenta.ru 17:57
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета вчера в 21:30
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The GEEK 11 июня в 15:43
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна 16:56
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала новый четверной прыжок»
Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
Кино
«Помочь должна только постоянная дезинфекция между сеансами»
Кинотеатры в России откроются примерно в середине июля, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Известия 17:02