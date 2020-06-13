Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс допустил снижение тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допускает снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на срок действия ОПЕК+ — до уровня 2008 года, сообщил РБК представитель ведомства. Но это возможно только при условии, что компании будут компенсированы потери доходов.
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Минтранс увидел риски в снижении тарифов РЖД на перевозку нефти

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