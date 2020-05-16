Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Читать в источнике
Комментировать144
с чего всё началось

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.
РИА Новости06:33

Подробнее о событии

Новые минимумы, надежды Минтранса, проверки СК. Главное о коронавирусе за 16 мая

ТАСС10:55

В Минтрансе выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

RT на русском07:30

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

РИА Новости06:33

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

Газета.Ru06:49

Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Интерфакс06:34

Минтранс раскрыл срок возобновления авиасообщения

Lenta.ru07:19

Россия может восстановить международное авиасообщение в июле

Эхо Москвы08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Игры

Опубликован трейлер The Waylanders

Vevby.ru 13:55
Наука

В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
441
Общество

Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе

Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
1,1K
Общество

В России предложили ввести пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости вчера в 04:05
2,6K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заявил о расставании с женой

40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
130
Общество

Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»

Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
55
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей

В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
1,8K
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
3,8K
Футбол

Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду

Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.
RT на русском 09:12
Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
3
Происшествия

На улице Емельянова в ДТП погиб 27-летний мужчина

Каскад 10:37
10
Общество

Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла

Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
14
Футбол

Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом.
Евро-футбол.ру 13:27
Музыка

Первый канал транслирует шоу «Евровидение 2020. Европа зажигает свет»

Ревизор.ру 06:53
27
Культура

Юбилейный концерт Салавата перенесли на конец мая

Юбилейный концерт народного артиста Татарстана и заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова, который должен был пройти в концертном зале им. Ильгама Шакирова в международном выставочном центре «Казань Экспо» 28 марта, перенесли на 28 мая.
БИЗНЕС Online 14:29
Происшествия

Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»

В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
89
Происшествия

«Укртранснафта» заявила о ликвидации врезки в нефтепровод «Дружба»

АО "Укртранснафта" заявила в субботу о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба" во Львовской области, правоохранители возбудили уголовное дело.
РИА Новости 14:20
1
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами

RuNews24.ru 07:15
3
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
2K
Общество

Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
92
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport вчера в 14:00
3
Наука

У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами

На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.
Популярная механика вчера в 14:12
Здоровье

В Италии отметили рост числа случаев синдрома Кавасаки у детей

Итальянские исследователи в ходе научной работы изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, в результате чего установили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз, если сравнивать с предыдущими пятью годами.
RuNews24.ru 11:05
5
Общество

Италия намерена открыть границы 3 июня

Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
70
Экономика

Банк России сообщил о снижении сбережений россиян

Если раньше россияне хранили деньги на счетах в банках и наличность примерно в равных пропорциях, то в 2019 году граждане России практически отказались от накопления наличных рублей.
Капитал страны вчера в 11:35
720
Футбол

БАТЭ крупно обыграл «Слуцк» и возглавил таблицу

БАТЭ вернул себе лидерство в чемпионате Белоруссии, обыграв «Слуцк» в матче девятого тура. Встреча в Борисове завершилась со счетом 3:0.
Матч ТВ 13:50
Здоровье

Svenska Dagbladet (Швеция): сколько человек должны умереть ради коллективного иммунитета? (Svenska Dagbladet)

Шведская стратегия основывается на идее коллективного иммунитета.
ИноСМИ вчера в 04:56
2
Здоровье

Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем

Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
69
Игры

BioWare все-таки продолжит работу над перезапуском Anthem

Goroday.ru вчера в 17:48
2
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

REGNUM 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное