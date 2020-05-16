Общество
ИнтерфаксМинтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Читать в источнике
Оценить128
с чего всё началось
Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.РИА Новости06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Игры
Опубликован трейлер The Waylanders
Vevby.ru 13:55
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Общество
Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе
Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах.
ФАН вчера в 04:42
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заявил о расставании с женой
40-летний музыкант из Азербайджана Эмин Агаларов разводится с 32-летней Аленой Гавриловой после двух лет брака.
Что происходит 14 мая в 04:52
Общество
Власти Ленобласти решили приостановить работу открывшегося 15 мая ТЦ «Мега Парнас»
Власти Ленинградской области приняли решение о временном закрытии торгового центра "Мега Парнас", который 15 мая возобновил работу в связи с ослаблением режима ограничений по коронавирусу.
ТАСС 13:47
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Футбол
Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду
Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.
RT на русском 09:12
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру 14 мая в 07:54
Общество
Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла
Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве.
Национальная служба новостей вчера в 02:39
Футбол
Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом.
Евро-футбол.ру 13:27
Культура
Юбилейный концерт Салавата перенесли на конец мая
Юбилейный концерт народного артиста Татарстана и заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова, который должен был пройти в концертном зале им. Ильгама Шакирова в международном выставочном центре «Казань Экспо» 28 марта, перенесли на 28 мая.
БИЗНЕС Online 14:29
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
Происшествия
«Укртранснафта» заявила о ликвидации врезки в нефтепровод «Дружба»
АО "Укртранснафта" заявила в субботу о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба" во Львовской области, правоохранители возбудили уголовное дело.
РИА Новости 14:20
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport вчера в 14:00
Наука
У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами
На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.
Популярная механика вчера в 14:12
Здоровье
В Италии отметили рост числа случаев синдрома Кавасаки у детей
Итальянские исследователи в ходе научной работы изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, в результате чего установили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз, если сравнивать с предыдущими пятью годами.
RuNews24.ru 11:05
Общество
Италия намерена открыть границы 3 июня
Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня.
Коммерсантъ вчера в 22:43
Экономика
Банк России сообщил о снижении сбережений россиян
Если раньше россияне хранили деньги на счетах в банках и наличность примерно в равных пропорциях, то в 2019 году граждане России практически отказались от накопления наличных рублей.
Капитал страны вчера в 11:35
Футбол
БАТЭ крупно обыграл «Слуцк» и возглавил таблицу
БАТЭ вернул себе лидерство в чемпионате Белоруссии, обыграв «Слуцк» в матче девятого тура. Встреча в Борисове завершилась со счетом 3:0.
Матч ТВ 13:50
Здоровье
Svenska Dagbladet (Швеция): сколько человек должны умереть ради коллективного иммунитета? (Svenska Dagbladet)
Шведская стратегия основывается на идее коллективного иммунитета.
ИноСМИ вчера в 04:56
Здоровье
Коронавирус меняет свои проявления, переливание плазмы поможет не всем
Врачи изучают влияние коронавируса COVID-19 на организм заболевшего человека.
Вести.Ru 05:40
Игры
BioWare все-таки продолжит работу над перезапуском Anthem
Goroday.ru вчера в 17:48