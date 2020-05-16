с чего всё началось

Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Общество Профессор МГУ уволился после публикаций о домогательствах в вузе Преподаватель филологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Князев уволился из учебного заведения после публикаций жалоб студенток о домогательствах. 1,1K

Общество В России предложили ввести пособия на маски и перчатки В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT. 2,6K

Общество Вильфанд призвал россиян немного подождать тепла Новости за ночь: Россиян предупредили о природных катаклизмах этим летом Ранее НСН писала, что минувшая среда стала самым холодным днем мая в Москве. 14

Футбол Семак прокомментировал ситуацию со своим контрактом Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу ситуации со своим контрактом.

Культура Юбилейный концерт Салавата перенесли на конец мая Юбилейный концерт народного артиста Татарстана и заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова, который должен был пройти в концертном зале им. Ильгама Шакирова в международном выставочном центре «Казань Экспо» 28 марта, перенесли на 28 мая.

Фигурное катание Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. 3

Наука У берегов Аляски может возникнуть гигантское цунами На самой Аляске медленно сползавший в течение десятилетий склон во фьорде Таан внезапно рухнул в воду в октябре 2015 года, подняв волну высотой почти в 200 метров.

Здоровье В Италии отметили рост числа случаев синдрома Кавасаки у детей Итальянские исследователи в ходе научной работы изучили связь между коронавирусом и новым воспалительным синдромом у детей, похожим на синдром Кавасаки, в результате чего установили, что в период пандемии в провинции Бергамо число случаев болезни Кавасаки среди детей увеличилось в 30 раз, если сравнивать с предыдущими пятью годами. 5

Общество Италия намерена открыть границы 3 июня Власти Италии сообщили о планах разрешить въезд в страну и выезд из нее с 3 июня. 70

Экономика Банк России сообщил о снижении сбережений россиян Если раньше россияне хранили деньги на счетах в банках и наличность примерно в равных пропорциях, то в 2019 году граждане России практически отказались от накопления наличных рублей. 720