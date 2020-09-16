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Piter.tv
Piter.tv

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Минтранс и РЖД предлагают новый вариант финансирования строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

ОАО РЖД и Минтранс предложили новый вариант финансирования строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ» выяснил, как государство сэкономит на постройке ВСМ Москва — Петербург

Фонтанка.Ру05:46
DP.RU

Затраты на строительство магистрали Москва — Петербург могут снизить до 1,4 трлн рублей

DP.RU03:00
АБН

Затраты на строительство ВСМ Москва — Петербург планируют заметно сократить

АБН02:35
РБК

СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург

РБК02:34
Петербургский дневник

Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей

Петербургский дневник02:23
ТАСС

«Ъ»: новый паспорт проекта ВСМ Москва - Петербург может снизить затраты до 1,4 трлн рублей

ТАСС01:59
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ18:05

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза
Коммерсантъ13:40
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Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявлены обвинения

Следствие предъявило оппозиционеру, члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, сообщил Следственный комитет Белоруссии.
РИА Новости10:47
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Посольство РФ запросило в Берлине консульский доступ к Навальному

Российские дипломаты в Берлине запросили консульский доступ к оппозиционеру Алексею Навальному, находящемуся в одной из клиник германской столицы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс13:33
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Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу

Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново, заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
Взгляд.ру13:41

МИД Белоруссии оценил ситуацию с паломниками на границе с Украиной

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал ситуацию с паломниками-хасидами, находящимися на белорусско-украинской границе из-за действий украинских властей, не позволяющих им въехать в страну.
RT на русском11:42
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«Совкомфлот» намерен провести IPO. Размещение откладывалось 10 лет

«ПАО «Совкомфлот», одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов со специализацией на работе в сложных ледовых условиях, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций компании и включить акции компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже», — сказано в пресс-релизе.
РБКвчера в 03:30
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Правительство одобрило повышение НДПИ для майнинга

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту ("О внесении изменений в главы 25(4) и 26 части второй Налогового кодекса РФ") говорится, что "реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет порядка 90 млрд рублей в год".
Интерфакс12:45
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