Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург
Минтранс и РЖД предлагают новый вариант финансирования строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.В источнике
С чего всё началось
Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург
ОАО РЖД и Минтранс предложили новый вариант финансирования строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.
Коммерсантъ18:05
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Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей
Петербургский дневник02:23