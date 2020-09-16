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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

ОАО РЖД и Минтранс предложили новый вариант финансирования строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ» выяснил, как государство сэкономит на постройке ВСМ Москва — Петербург

Фонтанка.Ру05:46
DP.RU

Затраты на строительство магистрали Москва — Петербург могут снизить до 1,4 трлн рублей

DP.RU03:00
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ18:05
РБК

СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург

РБК02:34
Петербургский дневник

Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей

Петербургский дневник02:23
ТАСС

«Ъ»: новый паспорт проекта ВСМ Москва - Петербург может снизить затраты до 1,4 трлн рублей

ТАСС01:59
АБН

Затраты на строительство ВСМ Москва — Петербург планируют заметно сократить

АБН02:35

В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья

Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM00:32
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Открытие 40% новых ТЦ в России перенесли на 2021 год

На 2020 год в России был заявлен рекордный за последние пять лет ввод торговых центров (порядка 2 млн кв. м ), часть из них уже находится в высокой степени готовности, при этом открытие около 30–40% новых объектов перенесено на 2021 год.
РБК04:19
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Zeit сообщила о предложении США от ФРГ по «Северному потоку — 2»

Минфин ФРГ в августе предлагал Соединенным Штатам выделить средства на финансирование строительства в стране терминалов приема сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на окончание сооружения газопровода "Северный поток — 2", пишет немецкая газета Die Zeit.
РИА Новости06:09
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В РАН раскрыли сроки и детали российской космической миссии к Венере

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что старт российской космической миссии к Венере произойдет в лучшем случае в 2029 году, а ее стоимость составит не менее 16 миллиардов рублей.
Ридус00:08
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В МВД Белоруссии опровергли информацию об «оттоке» сотрудников

Число увольняющихся со службы сотрудников белорусской милиции примерно соответствует числу ушедших в отставку в аналогичном периоде прошлого года, поэтому говорить о "массовом оттоке" из МВД не приходится.
ТАСС07:16
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Экс-глава ВФЛА Балахничев приговорен к трем годам тюрьмы во Франции

Суд в Париже приговорил бывшего руководителя Всероссийской Федерации легкой атлетики Валентина Бахахничева к трем годам тюрьмы по делу о коррупции в IAAF (речь идет о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов).
BFM.ru09:12