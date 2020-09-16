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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

ОАО РЖД и Минтранс предложили новый вариант финансирования строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ» выяснил, как государство сэкономит на постройке ВСМ Москва — Петербург

Фонтанка.Ру05:46
DP.RU

Затраты на строительство магистрали Москва — Петербург могут снизить до 1,4 трлн рублей

DP.RU03:00
ТАСС

«Ъ»: новый паспорт проекта ВСМ Москва - Петербург может снизить затраты до 1,4 трлн рублей

ТАСС01:59
РБК

СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург

РБК02:34
Петербургский дневник

Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей

Петербургский дневник02:23
АБН

Затраты на строительство ВСМ Москва — Петербург планируют заметно сократить

АБН02:35
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ18:05

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%
Газета.Ru02:24
4,1K

«Искандер-М» атаковал объект с бойцами иностранной ЧВК в Сирии

В ходе мощнейшей за последние месяцы атаки на террористов в Сирии российские военные уничтожили объекты в провинции Идлиб, где бойцы иностранных частных военных компаний (ЧВК) занимались подготовкой боевиков.
Lenta.ru05:07
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Ученый засомневался в возможности существования жизни на Венере

Газ фосфин, обнаруженный на Венере, еще не является доказательством существования жизни на этой планете, заявили в пресс-службе Института прикладной астрономии (ИПА) РАН 14 сентября ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 15:39

Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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В Кремле оценили последствия коронавируса для российской экономики

Российским властям удается минимизировать негативные последствия в экономике на фоне пандемии, но нестабильность в мире не может не сказываться на РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости06:08