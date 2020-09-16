Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург
РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург
ОАО РЖД и Минтранс предложили новый вариант финансирования строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.
Коммерсантъ18:05
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Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей
Петербургский дневник02:23