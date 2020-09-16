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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

ОАО РЖД и Минтранс предложили новый вариант финансирования строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, которая в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ» выяснил, как государство сэкономит на постройке ВСМ Москва — Петербург

Фонтанка.Ру05:46
DP.RU

Затраты на строительство магистрали Москва — Петербург могут снизить до 1,4 трлн рублей

DP.RU03:00
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ18:05
РБК

СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург

РБК02:34
Петербургский дневник

Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей

Петербургский дневник02:23
ТАСС

«Ъ»: новый паспорт проекта ВСМ Москва - Петербург может снизить затраты до 1,4 трлн рублей

ТАСС01:59
АБН

Затраты на строительство ВСМ Москва — Петербург планируют заметно сократить

АБН02:35

Участникам испытаний российской вакцины от COVID-19 дали рекомендации

Женщинам, принимающим участие в пострегистрационных исследованиях российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», дали рекомендации не беременеть, а всем добровольцам посоветовали отказаться от алкоголя и ограничить курение.
Lenta.ru00:51
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Кремль попросил ЕС не политизировать тему «Северного потока 2»

Кремль категорически не согласен с заявлениями председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, касающимися России, и призывает прекратить упоминать газопровод "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации.
Интерфакс06:30

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за единой подписки

Музыкальный сервис Spotify заявил, что Apple, запустившая единую подписку на все свои сервисы, злоупотребляет доминирующим положением на рынке, и потребовал от антимонопольщиков принять меры против корпорации из Купертино.
РБК06:06

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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