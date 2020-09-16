Экономика
ИнтерфаксМинтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург
РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".
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Концессионеру достанется не вся трасса Москва — Санкт-Петербург Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.Коммерсантъвчера в 18:05
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Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей
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