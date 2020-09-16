Концессионеру достанется не вся трасса Москва — Санкт-Петербург Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.

с чего всё началось

РЖД и Минтранс предложили направить на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург не 1,7 трлн рублей, а 1,4 трлн рублей за счет включения в план модернизации не всей трассы, а только участка в 630 км, без дорогостоящих подходов к столицам, пишет "Коммерсантъ".

Минтранс и РЖД нашли способ сократить затраты на ВСМ Москва-Петербург

Футбол «Царь» Мостовой опубликовал обращение к «Сельте» В первом матче сезона "Сельта" на выезде сыграла вничью с "Реалом" (0:0). Обращение Мостового опубликовала пресс-служба "Сельты".

Транспорт Раскрыты пять важных изменений в ПДД Журнал "За рулем" назвал пять наиболее важных поправок в новом проекте ПДД, который разработал Минтранс России и ГИБДД. 213

Политика Трамп заявил, что намеревался ликвидировать Башара Асада В интервью американскому телеканалу Fox президент США Дональд Трамп заявил, что намеревался дать ход операции по ликвидации президента Сирии Башара Асада, но ему помешали. 493

Экономика Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей. 2,4K

Общество «Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. 276

Космос Солнце вступило в новый 11-летний цикл активности Пик активности звезды придется на июль 2025 года. Солнце вступило в новый 11-летний цикл активности.

Технологии Власти раздадут гранты на борьбу с кибербуллингом и фейками в соцсетях Представитель Mail.ru Group (владеет крупнейшими российскими соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», несколькими мессенджерами и игровым подразделением) не стал комментировать, есть ли у компании разработки по направлениям, которым государство намерено выделять гранты.

Политика Оппозиция подала на Лукашенко в суд Гааги По словам Цепкало, на Лукашенко намерены подать в суд из-за действий силовых структур сразу после выборов президента, состоявшихся 9 августа. 703

Кино Появились фотографии со съемок экранизации игры Uncharted Премьера запланирована на июль 2021 года. В сеть попали первые фотографии, сделанные на съемках экранизации игры Uncharted. 6