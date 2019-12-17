Экономика
КомпанияМинтранс и глава Сбербанка заступились за инвесторов в инфраструктуру
Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и глава Сбербанка Герман Греф вступились за инвесторов в инфраструктуру, предложив исключить концессии и ГЧП из законопроекта о защите инвестиций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Из законопроекта о защите инвестиций предлагают сделать инфраструктурные исключения
Logirus.ru18 декабря в 04:03
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 17:05, Ашберн
Политика
Выплатит ли «Газпром» $3 млрд «Нафтогазу»
Частью пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной может стать выплата «Газпромом» около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации, передает ТАСС.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Скончался пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй сотрудник правоохранительных органов, пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве, скончался в больнице.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
Хоккей
«Спартак» победил «Сочи», отыгравшись со счета 0:3
Технологии
В сети выросло число сервисов анонимной верификации
В сети выросло число сервисов, которые обеспечивают анонимную верификацию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Гаджеты
Apple заработала 66% всей прибыли рынка смартфонов в 2019 году
Apple продолжает доминировать на рынке смартфонов. В третьем квартале 2019 года компания заняла 66% всей прибыли (почти $8 млрд).
Политика
Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семей
Глава профильного управления МВД Станислав Колесник объяснил, что органы опеки работают только с девяти до шести, а в остальное время полиция на сообщения реагирует полиция, рискуя превысить должностные полномочия в ситуации угрозы жизни ребенку.
Политика
Рябков заявил об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России "исчезло напрочь" желание присоединиться к Группе семи.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Исследователи из Копенгагенского института смогли выявить ДНК человека из маленького кусочка смолы возрастом 5,7 тыс. лет, обнаруженного в ходе археологических изучений в местечке Сюльтхольм на юге Дании.
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
При двух массовых атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военнослужащих Сирии и ещё 42 солдата сирийской армии получили ранения.
Общество
Forbes назвал победителей и неудачников 2019 года среди миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных миллиардеров года. Вместе с ними оказались и те, кто за эти 12 месяцев провалился.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Футбол
Артета стал главным тренером «Арсенала»
Шоу-бизнес
У Заворотнюк нашли еще один долг
Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Кино
«Ирландец» может стать последней картиной Мартина Скорсезе
Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Общество
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Футбол
Роналду забил за «Ювентус» в пятом матче подряд
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продлил результативную серию за итальянский клуб до пяти матчей, забив в выездном матче Серии А с «Сампдорией».
Кино
Вышел саундтрек к фильму «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
Фильм является девятым эпизодом "Звёздных войн" и завершает сагу.