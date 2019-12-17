Первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов и глава Сбербанка Герман Греф вступились за инвесторов в инфраструктуру, предложив исключить концессии и ГЧП из законопроекта о защите инвестиций.

Минтранс и глава Сбербанка заступились за инвесторов в инфраструктуру

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