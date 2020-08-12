Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,— говорится в сообщении
 ассоциации.
Коммерсантъ19:53
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известия07:45
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфакс07:25
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАСС07:12
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25

Украина потребовала у Минска выдачи 28 задержанных граждан РФ

«Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
REGNUM08:31
68

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
84

Авторы триллера о Сергее Есенине попросили у Фонда кино 100 млн рублей

Создатели фильма о последних днях жизни российского поэта Сергея Есенина рассчитывают собрать в прокате 350 млн рублей, бюджет по словам режиссера Клима Шипенко, составит 250 млн рублей, из них 100 млн авторы хотят попросить у Фонда кино на безвозвратной основе.
ИА Красная Весна08:25
1

Гендиректор «Рубина»: Судья спровоцировал Слуцкого

Сайманов заявил, что «Рубин» отправил письмо главе департамента судейства Виктору Кашшаи и главе проекта VAR Леониду Калошину с просьбой объяснить судейство в матче с «Локомотивом» (0:2). Однако ответа на него не пришло, в отличие от приглашения Леониду Слуцкому на заседание КДК за жесткую критику арбитров.
Bookmaker-ratings.ru06:23

МИД Украины отказался дать оценку результатам выборов в Белоруссии

Украина только дала "оценку событиям последних дней в Белоруссии", - добавил Кулеба, отметив, что украинская сторона осуждает насилие, а также призывает власти к диалогу с обществом и освобождению задержанных.
Газета.Ru08:24
7

Валерий Цепкало — о тактике и стратегии белорусской оппозиции

Валерий Цепкало — о тактике и стратегии белорусской оппозиции Штаб белорусской оппозиции намерен в ближайшее время обнародовать программу действий, конечная цель которых — всеобщее признание легитимным главой республики Светланы Тихановской, а не Александра Лукашенко.
Коммерсантъ08:49

Медведев отметил стремление США использовать интернет как свою вотчину

Действия США в отношении ряда социальных сетей показывают стремление Вашингтона использовать интернет как свою вотчину, исключительно в собственных национальных интересах вопреки международным правилам, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
RT на русском08:29
7

На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
Военное обозрение08:07