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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении
 ассоциации.
РЕН ТВ22:07
Подробнее о событии
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАСС07:12
Известия

В российских аэропортах выросли цены на авиакеросин

Известия19:15
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07
Коммерсантъ

Авиаперевозчики сообщили о подорожании керосина до 62%

Коммерсантъ19:53
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфакс07:25

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RT на русском05:08
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