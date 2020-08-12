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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,— говорится в сообщении
 ассоциации.
Коммерсантъ19:53
Подробнее о событии
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАСС07:12
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфакс07:25
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известия07:45
URA.Ru

В РФ могут подскочить цены на авиабилеты. Топливо уже подорожало до 62%

URA.Ru18:25

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией, Украиной и Белоруссией

Нур-Султан, 12 августа 2020, 15:03 — REGNUM Авиационные власти Казахстана планируют начать поэтапное возобновление авиасообщения с ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом, Украиной и Россией, сообщили 12 августа в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
REGNUM08:03
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Коммерсантъ08:05
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

В список фильмов с «настоящими сексуальными сценами» вошли также «Бурый кролик», где главные персонажи продемонстрировали на камеру оральный секс, «Калигула» (1979 год), «Спи со мной» (в этой ленте главных героев в постели заменили дублеры), и Клуб Shortbus.
Discover24вчера в 04:28
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