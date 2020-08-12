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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
 к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
Коммерсантъвчера в 14:23
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известиявчера в 07:45
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 07:12
Комсомольская правда

Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов

Комсомольская правдавчера в 11:40
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфаксвчера в 07:25
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБКвчера в 19:21

Клуб ПФЛ «Зенит-Ижевск» объявил о 10 случаях заражения коронавирусом

Десять случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в футбольном клубе "Зенит-Ижевск", выступающем в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой команды.
ТАСС Спорт09:57

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известия07:27
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Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.
Общественная служба новостей10:08
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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