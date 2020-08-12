В России Mercedes-Benz отзывает более 1,6 тысячи автомобилей

Представители «Мерседес-Бенц Рус» заявили, что все автомобили модели Gelandewagen, которые были проданы с мая 2018-го года по сентябрь 2019-го года, должны пройти обязательный техосмотр в официальных салонах Mercedes-Benz.