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Интерфакс
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
 к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
Коммерсантъвчера в 14:23
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфаксвчера в 07:25
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 07:12
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известиявчера в 07:45
Комсомольская правда

Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов

Комсомольская правдавчера в 11:40
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБКвчера в 19:21

Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газета13:17
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НАСА планирует отправить робота на Марс

Еще совсем недавно с космодрома Мыс Канаверал во Флориде стартовала первая ракета компании Space-X с двумя американскими астронавтами на борту, что стало первым разом за последние 9 лет, когда с этого космодрома была запущена в космос пилотируемая миссия.
Evo-rus.com11 августа в 07:22
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Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 200 000 рублей

«КДК РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Рубин» г. Казань Леонида Слуцкого на 2 матча чемпионата России (один из которых условно, с испытательным сроком до окончания чемпионата) и оштрафовать его на 200 000 рублей», — говорится в сообщении.
Спорт-Экспресс13:27