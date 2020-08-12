Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%
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Минтранс изучит обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании) о резком подорожании авиатоплива, пообещал представитель ведомства.В источнике
С чего всё началось
«АЭВТ просит Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах РФ»,— говорится в сообщении
ассоциации.
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