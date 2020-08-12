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Говорит Москва
Говорит Москва

ФАС заинтересовалась сообщениями о росте цен на авиакеросин

В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что резкий рост стоимости топлива практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению кризиса в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
 к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
Коммерсантъвчера в 14:23
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъвчера в 14:23
Комсомольская правда

Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов

Комсомольская правдавчера в 11:40
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБКвчера в 19:21
Известия

Минтранс обсудит рост цен на авиатопливо с ведомствами и поставщиками

Известиявчера в 07:45
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфаксвчера в 07:25
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ruвчера в 03:04
ТАСС

Рабочая группа обсудит информацию ассоциации авиакомпаний о росте цен на авиакеросин

ТАССвчера в 07:12

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известия09:55
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Текслер высказался о ситуации с коронавирусом в Челябинской области

Губернатор поручил областному Минздраву во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение отечественной вакцины от коронавируса в регионе и начать вакцинацию с групп риска — в первую очередь медиков, учителей, соцработников и педагогов дополнительного образования.
74.ru09:25
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В СК Белоруссии сообщили, что беспорядки в стране были скоординированы

Сотрудники СК отмечают, что они изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего сделали вывод, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».
Evo-rus.com07:14
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.ру11 августа в 03:00
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)11 августа в 04:30
1,8K

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 87 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 114 пациентов, 8 носителей COVID-19 скончались, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:06
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