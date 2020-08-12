ФАС заинтересовалась сообщениями о росте цен на авиакеросин
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В ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта считают, что резкий рост стоимости топлива практически нивелирует все принимаемые правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению кризиса в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась
к министру транспорта РФ Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснованность скачка цен на авиакеросин в российских аэропортах.
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Авиаэксперт рассказал, скажется ли рост цен на керосин на стоимости авиабилетов
Комсомольская правдавчера в 11:40