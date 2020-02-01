Транспорт
32CARS.ruМинтранс может повысить штрафы для таксистов в России
В случае дорожно-транспортного происшествия, в котором по вине водителя такси или автобуса пассажиру нанесены увечья легкой/средней тяжести, законом будет предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством сроком до 2 лет.
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с чего всё началось
Минтранс разместил проект изменений в КоАП, ужесточающий штрафы за нарушения ПДД «при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковым такси и перевозок пассажиров и иных лиц автобусами».Коммерсантъвчера в 16:57
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