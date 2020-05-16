Общество
ТАССМинтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.РИА Новости06:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах
Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
Авто
Новый Toyota Wildlander оказался популярнее Kia Sportage
Компания Toyota начала продажи абсолютно нового кроссовера Toyota Wildlander во второй половине апреля.
Новые автомобили 01:59
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Авто
В Сети опубликовали первые изображения кросс-купе Volkswagen Tiguan X
В интернете появились изображения кросс-купе версии Tiguan X автобренда Volkswagen.
Car.ru вчера в 12:23
Общество
Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Здоровье
Минздрав Кузбасса прокомментировал жалобы медиков об отсутствии выплат
В министерстве здравоохранения Кемеровской области заявили, что все медики, работающие с пациентами с коронавирусом, получили выплаты по постановлению правительства, об этом рассказал глава ведомства Михаил Малин.
РЕН ТВ вчера в 06:12
Авто
Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace
Газета DAILY вчера в 14:52
Политика
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медработникам
Как сообщала «АиФ Дагестан», 8 апреля президент РФ предложил установить доплаты для врачей 80 тыс. рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей в месяц.
АиФ Дагестан вчера в 09:46
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Футбол
Соломон Кверквелия может покинуть «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Vprognoze.ru 05:33
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Транспорт
Троллейбусы начнут работу в Петрозаводске
С 18 мая в Петрозаводске начнут работу троллейбусы.
АиФ Карелия 07:39
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Происшествия
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
"Поступили сообщения с угрозой взрыва на всех станциях метрополитена, в инфекционных больницах и родительных домах", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Начальник государственной противопожарной службы Удмуртии арестован
Начальника ГУ УР «Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики» Николая Климохина арестовали по подозрению в получении взятки.
News.ru 07:51
Происшествия
В Петербурге хулигана из метро отправили под домашний арест
Напомним, по версии следствия, утром 14 мая в вестибюле станции метро «Нарвская» ранее судимый Марат Мамедов, 1985 года рождения, в ответ на замечание контролёра о нарушении противоэпидемических требований мероприятий и предложение надеть защитную маску ударил сотрудника метрополитена рукой в лицо.
REGNUM вчера в 16:18
Армия и оружие
На новейший патрульный корабль «Павел Державин» прибыл экипаж
Патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» был спущен на воду в феврале 2019 года.
Вести.Севастополь вчера в 02:52
Футбол
Любитель ставок заработал почти ₽1,3 млн на киберспортивном экспрессе
Пользователь букмекерской компании выиграл почти ₽1,3 млн, поставив на киберспортивный экспресс из 12 исходов.
CyberSport.ru 13 мая в 07:16
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
В Москве не планируется послабление режима самоизоляция раньше 21 мая
В Москве пока рано говорить об ослаблении режима самоизоляции, заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Коммерсантъ 06:16
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент
При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
Общество
В Астрахани разрешили прогулки и работу парикмахерских
Разрешены занятия спортом на открытом воздухе не более, чем по двое с соблюдением дистанции в пять метров и прогулки - также по двое и без посещения детских площадок.
Российская газета 05:02