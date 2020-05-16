с чего всё началось

Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле

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