с чего всё началось

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих. Внутренние полеты могут начать возобновляться уже в середине июня, добавил он.

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

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