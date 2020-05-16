Общество
КоммерсантъМинтранс надеется на возобновление международных полетов в июле
Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих. Внутренние полеты могут начать возобновляться уже в середине июня, добавил он.
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с чего всё началось
Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.РИА Новости06:33
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Политика
В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата
Российская газета 11:46
Общество
На Госуслугах появилась форма для жалоб врачей об отсутствии выплат
Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
Комсомольская правда 11:13
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ".
Газета.Ru 08:54
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
РИА Новости 12:51
Футбол
У форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана выявлен коронавирус
Нападающий московского "Локомотива" и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 12:54
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Придется признать. В ДНР поставили Киеву ультиматум по переговорам
Киеву придется считаться с мнением Донбасса по поводу решения конфликта, иначе украинские власти должны будут признать невыполнение Минских соглашений, сообщила глава МИД Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, пишет "NEWS.ru".
Радио Sputnik 11:04
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 12:12
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 12:49
Происшествия
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердился у 105 человек. Также умер уже 5 пациент с новой инфекцией.
Уральский меридиан 04:58
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
Политика
Трамп намерен возобновить финансирование ВОЗ
15 апреля Трамп приостановил внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она, по его мнению, не справилась с пандемией коронавируса.
Полит.ру 03:05
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 14 мая в 13:05
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Общество
Глава Минтранса назвал сроки полного восстановления авиаотрасли
Базовый же прогноз является "U-образный".
Московский Комсомолец 13:01
Хоккей
«Монреаль» может сделать оффер-шит защитнику «Тампы» Сергачёву
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» может сделать оффер-шит защитнику «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилу Сергачёву, информирует RDS.
Чемпионат 12:34
Происшествия
Суд арестовал зампреда пензенского правительства Бурлакова
Ленинский районный суд Пензы в субботу арестовал до 13 июля зампреда правительства области — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова, подозреваемого в мошенничестве с бюджетными средствами, сообщили РИА Новости в суде.
РИА Новости 09:11
Путешествия
Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня
Политическая Экспертиза 12:32
Футбол
Семак рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу продления контракта
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ход переговоров с руководством клуба из Санкт-Петербурга о продлении контракта с сине-бело-голубыми.
Спорт-Экспресс 12:27
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Единоборства
«РЕН ТВ» покажет бои турнира UFC Fight Night 172
«РЕН ТВ» намерен показать поединки турнира UFC Fight Night 172, который запланирован на 17 мая в американском Джексонвилле, сообщает пресс-служба телеканала.
ProstoProSport вчера в 10:21
Кино
Следующий проект Хаяо Миядзаки выйдет минимум через три года
Хотя в 2013 году знаменитый японский мультипликатор Хаяо Миядзаки сообщил, что больше не будет заниматься производством полнометражных мультфильмов, уже через три года автор «Тоторо» и «Унесенных призраками» предложил своей студии Ghibli идею нового мультфильма.
Киноафиша России вчера в 07:19
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям ряд поручений, в числе которых обеспечение сохранения режима самоизоляции для лиц старше 65 лет в связи с коронавирусом.
RT на русском 05:51