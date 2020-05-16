Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих. Внутренние полеты могут начать возобновляться уже в середине июня, добавил он.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.
РИА Новости06:33

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Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле

Интерфакс06:34

В Минтрансе выразили надежду на открытие международных авиарейсов летом

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Минтранс раскрыл срок возобновления авиасообщения

Lenta.ru07:19

Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

Газета.Ru06:49

Новые минимумы, надежды Минтранса, проверки СК. Главное о коронавирусе за 16 мая

ТАСС10:55

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

РИА Новости06:33

Россия может восстановить международное авиасообщение в июле

Эхо Москвы08:09
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В ОАЭ опровергли сообщения о гибели главы МИД эмирата

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Форма для жалоб врачей об отсутствии выплат появилась на портале Госуслуг. Об этом 16 мая сообщили в Минкомсвязи России.
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Футбол

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Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса.
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

У России на сегодняшний день есть высокотехнологичное вооружение, которым не может похвастаться ни одна другая страна, сообщил президент Владимир Путин.
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Происшествия

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Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полку – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
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Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

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«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе

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Кино

На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»

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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

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Базовый же прогноз является "U-образный".
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Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня

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Семак рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу продления контракта

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Евгений Иванович Дитрих
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Министр транспорта Российской Федерации с 18 мая 2018. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса.
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