Общество
РБКМинтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
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Происшествия
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов
Суд установил залог для бывшего полицейского Дерека Човина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, в размере 1,25 миллиона долларов.
Российская газета 15:09
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости 12:56
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Общество
«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции
Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
Эхо Москвы 11:31
Космос
Оборудование для космодрома Восточный привезут по Амуру
Через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив и Охотское море универсальный сухогруз «Баренц» доставит оборудование для пилотируемой программы «Ангара» в порт Советская Гавань, где его перегрузят и по рекам Амур и Зея доставят к космодрому к сентябрю 2020 года.
Хабаровский край сегодня 00:30
Наука
Место с самым чистым воздухом выявлено на Земле
Evo-rus.com вчера в 00:29
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Общество
В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
Культура
Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
Политика
В России появится единый регистр сведений о гражданах
В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 86 новых заболевших коронавирусом
Скончались за время пандемии 44 пациента с коронавирусом на Кубани, включая одну женщину за минувшие сутки (60-летнюю жительницу Краснодара).
Знамя труда (г. Тимашевск) 04:24
Происшествия
Десять тонн нефти разлилось из скважины в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
Газета.Ru 10:02
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Политика
Захарова получила новый дипломатический ранг
Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Газета.Ru 07:14
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
В Саратовской области отменяется пропускной режим
Пропускной режим, введенный в Саратовской области из-за угрозы коронавируса, отменяется.
Saratovnews 12:32
Происшествия
Мирные акции протеста в Брюсселе переросли в беспорядки
Интерфакс вчера в 14:02
Космос
Эксперт рассказал о методе поиска внеземных цивилизаций
Что касается телескопа, если речь идет о поисках внеземного разума, то такого рода поиски длились, наверное, лет 50.
Pravda.Ru 06:35
Общество
Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России
На юге европейской части России на этой неделе ожидается температура до плюс 40–42 градусов, сообщается на сайте Росгидромета.
РБК 15:18
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Общество
В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
Общество
В ВОЗ дали советы россиянам после снятия ограничений в Москве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала советы России после начала снятия ограничений в столице.
Lenta.ru 15:19
Общество
Крымским отелям с 15 июня разрешили принимать местных жителей
Коммерсантъ 13:11