Общество

РБКРБКМинтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
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Минтранс пока не готов назвать дату возобновления зарубежных авиарейсов

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«Сначала надо решить другие задачи». Минтранс — о полетах за границу

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В Минтрансе заявили, что еще рано возобновлять авиарейсы за рубеж

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В Минтрансе РФ сочли преждевременным говорить о возобновлении полетов за рубеж

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 15:42, Ашберн
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Место с самым чистым воздухом выявлено на Земле

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Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе

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Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
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В России появится единый регистр сведений о гражданах

В России создадут единый регистр сведений о населении. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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В Ненецком автономном округе произошел разлив 10 т нефти вперемешку с другими жидкостями из-за разгерметизации скважины.
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В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

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Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
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Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

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