Общество
РБКМинтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж
В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.
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Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Общество
Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве.
Lenta.ru 07:29
Общество
Минздрав Астраханской области возглавил новый министр
Губернатор Астраханской области, наконец, назначил министра здравоохранения региона. Им стал Алексей Васильевич Спирин.
Канал 7+ 08:10
Политика
Британский парламентарий обвинил Германию в предательстве Европы
Лондон, 8 июня 2020, 09:15 — REGNUM Член парламента Великобритании Даниэл Кавчинский обвинил Германию в предательстве стран Европы из-за «спорной энергетической сделки, заключённой с Москвой» по проекту «Северный поток — 2». Об этом политик заявил в интервью Daily Express.
REGNUM 02:15
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
Lenta.ru 01:30
Религия
Верховный суд Палестины отменил указ о передаче РПЦ участка в Хевроне
"Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине", - сообщает агентство.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Экономика
Количество банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в России на 1 апреля этого года достигло отметки в 284 миллиона штук.
RuNews24.ru 07:06
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Общество
Раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга
Межведомственная медицинская рабочая группа 8 июня огласила данные по числу больных коронавирусом COVID-19 в районах Петербурга.
АБН 07:04
Экономика
Новый владелец Эльги вложит ₽130 млрд для увеличения добычи в 10 раз
По итогам прошлого года компания даже сократила добычу на 12%, до 4,3 млн т. Новый собственник проекта намерен увеличить производство уже в 2020 году — до 7 млн т — благодаря использованию современной техники, утверждает представитель "А-Проперти".
РБК 04:15
Политика
Спецслужбы Чехии поверили доносу российского дипломата — МИД Чехии
Причиной высылки двух российских дипломатов стала вымышленная информация, заявил глава МИД Чехии Томаш Петржичек, 7 июня передает чешское издание «ДеникН».
ИА Красная Весна 07:28
Общество
В Петербурге все стационары хотят приравнять к инфекционным
Санкт-Петербург, 8 июня 2020, 16:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге предлагают приравнять по статусу к инфекционным все стационары, оказывающие экстренную медицинскую помощь по различным профилям, а также расширить список медицинских работников для получения дополнительных выплат и компенсаций.
REGNUM 09:20
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель.
Ведомости вчера в 21:00
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru вчера в 10:20
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Общество
Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами
Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
REGNUM 08:45
Политика
New Yorker: Путин отверг просьбу Трампа ввести войска
New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.
Рамблер 09:19
Общество
Масочно-перчаточный режим сохранится в столице
Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня. С этого дня вновь заработают социальные карты.
Москва 24 09:15
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Армия и оружие
«Жеребец» Ла-7 и три звезды: летчик Иван Кожедуб родился 100 лет назад
В отличие от другого советского аса Александра Ивановича Покрышкина, который первым получил три Золотые Звезды за сбитые вражеские самолеты, Иван Никитович Кожедуб - в начале войны сержант, а потом лейтенант, капитан - все воздушные бои и боевые вылеты провел на самолетах отечественного производства.
Российская газета 06:31