В Минтрансе отметили, что называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано.

Минтранс назвал две задачи перед возобновлением полетов за рубеж

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