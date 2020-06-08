Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

В Минтрансе отметили, что ведомство будет предпринимать все усилия для выполнения противоэпидемиологических мер при восстановлении авиасообщения внутри страны.
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Минтранс пока не готов назвать дату возобновления зарубежных авиарейсов

Коммерсантъ09:02

В Минтрансе РФ сочли преждевременным говорить о возобновлении полетов за рубеж

Интерфакс08:51

«Сначала надо решить другие задачи». Минтранс — о полетах за границу

РБК09:49

Минтранс высказался о возможности возобновления авиарейсов за рубеж

RT на русском08:40

В Минтрансе заявили, что еще рано возобновлять авиарейсы за рубеж

Газета.Ru08:39

В Минтрансе заявили, что говорить о сроках возобновления международных полетов еще рано

ТАСС08:22

В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетов

РИА Новости08:52
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество

С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска

Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
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Общество

«Открытые медиа»: Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции

Сергей Собянин снял карантин в Москве по просьбе Кремля для подготовки к голосованию по Конституции, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Общество

В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда

Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
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Технологии

Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office

На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников.
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Шоу-бизнес

Нино Нинидзе ищет квартиру, чтобы жить отдельно от Максима Виторгана

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Общество

В Пермском крае инвалид ползла на четвереньках до магазина

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Общество

СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Происшествия

Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте

«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
BFM.ru 03:11
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Футбол

«Монако» объявил об уходе голкипера Субашича

Пресс-служба "Монако" на официальном сайте сообщает, что голкипер команды Даниел Субашич покидает клуб.У 35-летнего экс-игрока сборной Хорватии истекает контракт 30 июня.
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Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости 05:40
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Происшествия

Бойца без правил Дацика осудили за незаконное пересечение границы

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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

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Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
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Происшествия

В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом

В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
BFM.ru 13:20
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Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
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Кино

Новый боевик Netflix получил «нулевой» рейтинг от кинокритиков

Фильм уже успел получить «нулевой» рейтинга «свежести» на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, сообщает Film.ru.
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
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Общество

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
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Появление огромного пятна на Солнце совпало с началом лунного затмения

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Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают

Завтра жителей Брянщины ждет первый этап снятия ограничений. О переходе к следующему этапу сообщил «Брянск Today».
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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В Волгоградской области отменили требование носить перчатки

Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
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Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
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В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
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В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Общество

В Берлине по запросу США арестовали российского диджея

Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 20:43
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