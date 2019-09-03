Экономика
Российская газетаМинтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М7
Первый замглавы Министерства транспорта Иннокентий Алафинов объявил точку зрения его ведомства по поводу планов строительства первого российского автобана мирового класса от Москвы до Казани - составной части международного транспортного коридора (МТК) Европа - Западный Китай и включения в эту трассу автодороги М7 Москва-Уфа после реконструкции.
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с чего всё началось
В середине августа газета "Ведомости" со ссылкой на ряд источников в правительстве и министра экономического развития Максима Орешкина написала, что Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М-7 Москва-Уфа, что позволит сократить расходы на проект.РИА Новостивчера в 08:33
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