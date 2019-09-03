В середине августа газета "Ведомости" со ссылкой на ряд источников в правительстве и министра экономического развития Максима Орешкина написала, что Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М-7 Москва-Уфа, что позволит сократить расходы на проект.

с чего всё началось

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