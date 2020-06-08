В Минтранспорта не могут назвать дату, с которой вновь откроются авиаперелеты из России за рубеж, пишет «Комсомольская правда». Прежде чем говорить о полетах в другие страны, нужно восстановить полноценное авиасообщение внутри государства, между регионами, считают в Минтранспорта.

Минтранс назвал приоритеты для возобновления полетов за границу

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 4,6K

Общество Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».

Авто Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero. 76

Политика Захарова объяснила заявления о «причастности» России к протестам в США Захарова отметила, что единственное, что связывает ситуацию в США с Россией – это то, что Москва неоднократно указывала Вашингтону на необходимость заняться «собственной внутренней политикой, прежде чем поучать всех остальных». 2

Шоу-бизнес Актриса Нина Русланова госпитализирована в больницу Актриса Нина Русланова госпитализирована в больницу. По предварительной информации, у народной артистки РФ проблемы с сердцем.

Шоу-бизнес Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3K

Происшествия Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение «Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете. 168

Общество TSMC на собрании акционеров обсудит ситуацию с Huawei и заводами в США Получается, что с одной стороны компания может потерять Huawei в качестве клиента, но с другой — строительством завода в США попытается обезопасить себя от возможных новых санкций.

Здоровье Нормы времени посещения врачей вводит Минздрав Как сообщает ToDay News Ufa, согласно предложению Минздрава о нормировании времени, оно будет ограничено в амбулаторном звене у хирургов, онкологов и инфекционистов. 82

Общество В Думе разработали законопроект о почасовой оплате труда В Госдуме подготовлен законопроект об установлении нижней границы почасовой оплаты труда для граждан, работающих по срочным договорам и в неполный рабочий день. 3,4K

Кино Актёра из «Флэша» уволили за старые скандальные твиты Актёра Хартли Сойера, который играл во «Флэше» Ральфа Дибни, уволили из сериала за скандальные твиты.

Общество Розенбаум назвал «нехорошим делом» закон о едином регистре россиян Певец и музыкант Александр Розенбаум в числе других российских артистов выступил против закона о едином регистре, в который будут включены сведения о гражданах страны. 6