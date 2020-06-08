Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаМинтранс назвал приоритеты для возобновления полетов за границу

В Минтранспорта не могут назвать дату, с которой вновь откроются авиаперелеты из России за рубеж, пишет «Комсомольская правда». Прежде чем говорить о полетах в другие страны, нужно восстановить полноценное авиасообщение внутри государства, между регионами, считают в Минтранспорта.
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