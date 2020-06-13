Энергетика
РБКМинтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти
Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года, на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Но такое возможно только после того, как будет определен источник компенсации потерь доходов госмонополии.
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Общество
Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19
В пекинском районе Фэнтай, где накануне на рынке была выявлена вспышка коронавируса, введен режим военного положения.
Известия 00:53
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Политика
В Крыму назвали инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти партнеров для обсуждения вопросов по Крымскому полуострову продиктованы безысходностью.
Газета.Ru 02:43
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Lenta.ru 01:10
Наука
Пластиковые дожди могут прийти на замену кислотным
Микропластик, берущий своё начало в крошечных кусках фрагментированных бутылок и волокон одежды, становится всё более ощутимой угрозой для окружающей среды – об этом говорится в последней работе американских учёных, опубликованной в журнале Science.Исследователи собрали пробы дождевой воды и воздуха на территории Америки за период 14 месяцев и пришли к неутешительным выводам.
Машины и Механизмы 02:07
Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
Общество
Умер брат главы Хабаровского края
Известия вчера в 23:54
Здоровье
Росстат раскрыл апрельские данные по смертности в России
В России общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в апреле составило 2 712 человек, следует из данных Росстата.
DP.RU 05:58
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Общество
Запрет на проведение массовых мероприятий не коснется Парада Победы
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов пройдет в Петербурге 24 июня.
Город+ 05:21
Кино
Киноакадемия США изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
«Начиная с 94-й церемонии вручения в 2022 году, категория «Лучший фильм» будет состоять из десяти номинантов, а не числа, которое меняется из года в год», — пояснили представители «Оскара».
ФАН вчера в 22:18
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com вчера в 08:57
Общество
На крупном оптовом рынке Пекина обнаружили коронавирус
Коммерсантъ вчера в 21:20
Общество
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
РИА Новости 04:34
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 05:14
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с группой из 58 интернет-спутников Starlink, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:55
Гаджеты
Представлены системные требования PC-версии Death Stranding
Студия Kojima Productions анонсировала системные требования для Death Stranding на ПК.
Чемпионат 11 июня в 10:53
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Наука
В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
РБК вчера в 20:49
Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
Происшествия
Дочь Ефремова извинилась перед семьей погибшего по вине отца
Москва, 13 июня 2020, 03:54 — REGNUM Анна Мария Ефремова, дочь российского актера Михаила Ефремова, принесла соболезнования и извинения семье погибшего в результате лобового столкновения с машиной ее пьяного отца Сергея Захарова.
REGNUM вчера в 20:54
Происшествия
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 14:08
Футбол
Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила
Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
Общество
Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом
В последние годы телеведущий живёт в Лос-Анджелесе.
Говорит Москва 02:54
Общество
В России за сутки выявили еще 8 706 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Полит.ру 04:02