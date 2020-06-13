Энергетика

РБКРБКМинтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года, на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Но такое возможно только после того, как будет определен источник компенсации потерь доходов госмонополии.
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Озвучено условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Народные новости05:24

Минтранс видит риски для «РЖД» при снижении тарифов на перевозку нефти

ГЛАС.RU05:22

Министерство транспорта не исключило снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

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Минтранс РФ допускает снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти

Экономика сегодня03:57

Минтранс допустил снижение тарифов РЖД на перевозку нефти

Коммерсантъ02:45

Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

РБК02:00
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Военное положение ввели в районе Пекина из-за новой вспышки COVID-19

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
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Новая функция появится в WhatsApp

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Во Флориде запустили ракету Falcon 9 с группой из 58 интернет-спутников Starlink, передает РИА "Новости".
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Телеведущий Таир Мамедов заразился коронавирусом

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За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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