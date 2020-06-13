Энергетика

РБКРБКМинтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года, на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Но такое возможно только после того, как будет определен источник компенсации потерь доходов госмонополии.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Минтранс увидел риски в снижении тарифов РЖД на перевозку нефти

Компания09:48

Министерство транспорта может снизить тарифы на перевозку нефти по железной дороге

Эхо Москвы07:32

Минтранс РФ допускает снижение тарифов РЖД на транспортировку нефти

Экономика сегодня03:57

Минтранс видит риски для РЖД при снижении тарифа на перевозку нефти

ПРАЙМ04:33

Озвучено условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Народные новости05:24

Минтранс допустил снижение тарифов РЖД на перевозку нефти

Коммерсантъ02:45

Минтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
70
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
232
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
898
Кино

На экранах стартует показ сериала Сергея Урсуляка «Ненастье»

Piter.tv вчера в 14:20
13
Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

Российский журналист, теле и радиоведущий Андрей Норкин растрогал подписчиков новой фотографией, на которой запечатлена его погибшая жена Юлия Норкина.
Народные новости 04:06
20
Происшествия

В Париже митингуют против полицейского произвола

В столице Франции проходит масштабная акция протеста против полицейского произвола.
Коммерсантъ 09:26
Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
25
Общество

Росстат сообщил о сокращении числа заключенных в апреле браков на 40%

Количество браков, заключенных в апреле в РФ, сократилось на 40%, разводов - почти на 75% меньше, сообщил руководитель федеральной службы государственной статистики Павел Малков.
Интерфакс 09:43
12
Политика

Власти Украины пока не намерены ужесточать карантин

Власти Украины не намерены пока ужесточать карантин по всей стране и снова вводить жесткие ограничительные меры, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
РИА Новости 10:21
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
624
Происшествия

Семья Сергея Захарова не приняла извинений Ефремова

РИА Новости 09:39
2,4K
Единоборства

Боксеры Джошуа и Фьюри могут получить по $126 млн за бой

РЕН ТВ вчера в 10:06
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель

Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
127
Киберспорт

Valve добавила в Dota 2 фильтр ненормативной лексики

Утром 13 июня Valve выпустила патч для Dota 2, в котором добавила фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
CyberSport.ru 02:32
1
Футбол

Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила

Думаю, тюрьма научить однозначно ничему не способна.
Vprognoze.ru 02:16
1
Транспорт

Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки

Ранее дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
РИА Новости 09:31
124
Авто

Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Новый кроссовер от Haval получил брутальный внешний вид с большими фарами, светодиодными L-образными фонарями и массивной решёткой радиатора.
Tvoe-avto.com 10:34
6
Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

В воскресенье, 14 июня, Лавров и Шойгу прибудут в Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике, указано в сообщении.
Газета.Ru 10:43
Политика

Угроза коронавируса: правительству Украины поручено выработать решения

Киев, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM Правительству Украины в связи с повышением числа случаев заражения коронавирусом в стране поручено выработать ряд решений.
REGNUM 10:30
Гаджеты

В бета-версии Android 11 не работает платёжный сервис Google Pay

По сообщениям сетевых источников, в первой бета-версии Android 11 не работает Google Pay, поэтому лучше воздержаться от установки ОС, если вы пользуетесь этим платёжным сервисом.
3DNews вчера в 06:27
8
Общество

Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
26
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
892
Происшествия

Сильный ветер сорвал крышу торгового центра в Барнауле

Гроза и сильный ветер стали причиной срыва кровли с торгового центра на одной из улиц Барнаула, обломки которой перегородили проезжую часть и повредили автомобили.
ТАСС 07:45
7
Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

Газета.Ru 11 июня в 14:19
2,1K
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
216
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
2,6K
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
6,7K
Политика

В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса

В офисе украинского президента Владимира Зеленского выявлена крупная вспышка коронавируса, передает портал "Страна.ua" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Газета.Ru 10:49
35
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
559
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
106
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное