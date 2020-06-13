Энергетика

РБКРБКМинтранс назвал условие для снижения тарифов РЖД на перевозку нефти

Минтранс допустил возможность снижения тарифов РЖД на транспортировку нефти и нефтепродуктов в 2–2,5 раза на два года, на время действия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Но такое возможно только после того, как будет определен источник компенсации потерь доходов госмонополии.
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Минтранс увидел риски в снижении тарифов РЖД на перевозку нефти

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