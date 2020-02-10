Общество

Газета.RuГазета.RuВ Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

В Минтрансе считают, что в России невозможно увеличить срок запрета на использование шипованной резины. Введение жестких ограничений в ведомстве считают нецелесообразным из-за разных климатических условий в регионах страны и большого количества транзитных машин, ездящих между областями.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.
ТАССвчера в 19:06

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В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Газета.Ru03:38

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

ТАССвчера в 19:06

Минтранс назвал невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

RT на русскомвчера в 23:42

Минтранс против жестких ограничений на использование шипованной резины

Коммерсантъвчера в 22:58

Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину

Известиявчера в 21:26

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

Lenta.ruвчера в 20:03

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

РБК00:41
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
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Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России.
Газета.Ru 01:38
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Samsung показала новый складной смартфон во время «Оскара»

Компания Samsung выпустила рекламный ролик готовящегося к релизу складного смартфона Galaxy Z Flip.
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Происшествия

Семь фигурантов дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии

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ТАСС 03:30
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Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Позже список может быть расширен. Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Piter.tv 00:37
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Высота нового кулера Akasa для чипов AMD составляет всего 55,5 мм

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Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

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В рамках адресной социальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства единовременно выделяется до 50 тысяч рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 100 тысяч рублей, на содействие в прохождении профессионального обучения — до 15 тысяч рублей.
Уфавед (Уфимские ведомости) 03:31
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
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Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
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МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

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В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
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Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
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В России повысят порог индивидуальных инвестиционных счетов

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Известия вчера в 12:30
Наука

Ученые разрабатывают лечение рака на основе генома митохондрий

Ученые обнаружили, что митохондриальный геном является важным компонентом в понимании сложных молекулярных паттернов, наблюдаемых в раковых геномах, и помогает точно определить потенциальные события, вызывающие рак.
МКБ-11 08 февраля в 10:58
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

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Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Общество

Самолет долетел из Нью-Йорка в Лондон за рекордное время из-за урагана

Самолет авиакомпании British Airways благодаря попутному ветру поставил рекорд, выполняя полет из Нью-Йорка в Лондон.
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Xiaomi показала внутренний мир Xiaomi Mi 10

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
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Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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В Омске мать и сын умерли с разницей в несколько часов

Мать омича, растившая сына всю жизнь одна, вызвала скорую.
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Лолита подтвердила слухи о новом возлюбленном

Певица Лолита Милявская подтвердила слухи о том, что у нее появился новый возлюбленный.
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