Общество
Газета.RuВ Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
В Минтрансе считают, что в России невозможно увеличить срок запрета на использование шипованной резины. Введение жестких ограничений в ведомстве считают нецелесообразным из-за разных климатических условий в регионах страны и большого количества транзитных машин, ездящих между областями.
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с чего всё началось
Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.ТАССвчера в 19:06
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