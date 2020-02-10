Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.

с чего всё началось

В Минтрансе считают, что в России невозможно увеличить срок запрета на использование шипованной резины. Введение жестких ограничений в ведомстве считают нецелесообразным из-за разных климатических условий в регионах страны и большого количества транзитных машин, ездящих между областями.

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

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