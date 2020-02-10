Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.
ТАССвчера в 19:06

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В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Газета.Ru03:38

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

РБК00:41

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

ТАССвчера в 19:06

Минтранс против жестких ограничений на использование шипованной резины

Коммерсантъвчера в 22:58

Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину

Известиявчера в 21:26

Минтранс оценил идею сократить срок использования шипованной резины

Lenta.ruвчера в 20:03

Минтранс назвал невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

RT на русскомвчера в 23:42
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В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

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В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен

В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
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Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Вести.Ru 02:41
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Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

Sibnovosti.ru 03:56
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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Общество

Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной

Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
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На заседании координационного совета было принято решение о том, что поступок господина Штыгашева, порочащий калмыков, будет в понедельник рассмотрен на заседании Комиссии по этике Партии «Единая Россия».
ИА Хакасия вчера в 20:30
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Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
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Трамп обвинил Пелоси в нарушении законов США

Президент США Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси нарушила закон.
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Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
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Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

После слов о 127 рублях, предназначенных на международный транспорт, ведущая не смогла сдержать смеха.
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Армия и оружие

Украина построит в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО

Украина построит две военные базы по стандартам Североатлантического альянса, одна расположится в Северодонецке, другая — в Мариуполе.
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В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

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Свет и титан очищают воду и воздух

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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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В Петербурге доцент Военмеха ушел на могилу к коту и пропал на три дня

В Санкт-Петербурге три дня искали доцента БГТУ «Военмех», который ушел на могилу к коту и бесследно пропал.
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В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое.
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Отказ Mercedes от S-Class лишит работы 15 тыс. сотрудников

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