Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.
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