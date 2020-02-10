Общество
Российская газетаМинтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин
Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.ТАССвчера в 19:06
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В Минтрансе оценили идею введения наказания за использование шипованных шин вне сезона
Газета.Ruвчера в 20:33
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В Астраханской области затонула лодка
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