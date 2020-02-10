Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

В Минтрансе назвали невозможным увеличение срока запрета на шипованные шины

Увеличение срока запрета для автомобилистов на использование шипованной резины в России не представляется возможным, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта.
ТАССвчера в 19:06

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В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

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ТАССвчера в 19:06
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Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
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Президент России Владимир Путин заявил о нарастающей турбулентности международной обстановки.
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Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим. Его ресурс может составит 430 тыс. километров.
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Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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