Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинтранс не ждет возобновления чартеров в Египет в 2019 году

«Исходя из анализа ситуации, наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут»,— заявил министр (цитата по ТАСС). Господин Дитрих напомнил, что набор вопросов по безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха был направлен летом.
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Евгений Дитрих
Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 10:05

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