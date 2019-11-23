Общество
КоммерсантъМинтранс не ждет возобновления чартеров в Египет в 2019 году
«Исходя из анализа ситуации, наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут»,— заявил министр (цитата по ТАСС). Господин Дитрих напомнил, что набор вопросов по безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха был направлен летом.
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Соответственно, по получению ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков.
— Евгений Дитрих, российский политикРИА Новости 10:05
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Дипломаты рассказали о прогрессе с возобновлением чартерного авиасообщения с Египтом
Взгляд.ру21 ноября в 07:15
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