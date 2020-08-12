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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения СМИ о росте цен на авиакеросин и установит причины этого, если информация подтвердится. В сообщении на сайте ведомства указано, что ситуация с ценами может быть связана с нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже.В источнике
С чего всё началось
Так, согласно тендерам, стоимость авиакеросина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62% в сравнении с июлем–августом, говорится в сообщении
 ассоциации.
РЕН ТВ22:07
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Коммерсантъ

ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин

Коммерсантъ09:48
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС09:32
Интерфакс

Минтранс изучит жалобы авиакомпаний на подорожание топлива до 62%

Интерфакс07:25
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия09:40
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru03:04
РЕН ТВ

Резкий рост цен на авиакеросин зафиксировали в России

РЕН ТВ22:07
РБК

Авиакомпании попросили Минтранс проверить скачок цен на топливо

РБК19:21

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RT на русском07:36
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