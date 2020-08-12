ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения СМИ о росте цен на авиакеросин и установит причины этого, если информация подтвердится. В сообщении на сайте ведомства указано, что ситуация с ценами может быть связана с нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже.