Коронавирус

ТАССТАССМинтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

О росте продаж билетов В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж / д билетов на полуостров.
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В Минтрансе сообщили о запуске новых ж/д маршрутов в Крым

Известиявчера в 22:18

Оператор поездов в Крым открывает продажи билетов по новым маршрутам

RT на русскомвчера в 13:28

Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

ТАССвчера в 13:58

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газетавчера в 13:38

Оператор поездов в Крым 11 июня открывает продажи билетов на полуостров по новым маршрутам

ПРАЙМвчера в 14:36

Компания-перевозчик открывает продажи билетов в Крым по новым маршрутам

ИА Крыминформвчера в 13:32

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

РБКвчера в 14:40
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Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru вчера в 03:35
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
2,4K
Авто

Кладбище суперкаров в Дубае показали на видео

Автомобили хранятся на так называемом кладбище по разным причинам. Многие из них в дальнейшем будут проданы на аукционах.
Экономика сегодня вчера в 22:59
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Экономика

В Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
УралПолит.Ru вчера в 06:22
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 июня

Выздоровели с начала эпидемии 252,7 тыс. человек. Суточное число новых выявленных больных в Москве оказалось минимальным с 11 апреля — 1195.
РБК 01:10
2
Происшествия

Дело против Ефремова переквалифицировано на более тяжкую часть статьи

Говорит Москва 09 июня в 02:53
1,9K
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ вчера в 06:48
775
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
346
Происшествия

В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

ТАСС 01:50
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Авто

Российский авторынок: падение замедлилось

В мае текущего года на российском рынке продано 63 033 новых легковых автомобилей.
Car.ru вчера в 01:36
1
Политика

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.
ТАСС 00:14
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс 09 июня в 14:38
7,1K
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
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Футбол

В АПЛ обнаружили один случай заражения коронавирусом

Пресс-служба АПЛ рассказала о результатах нового этапа тестирования на коронавирус.8 и 9 июня футболисты прошли седьмой этап обязательного тестирования на наличие в организме вируса.
Soccer.ru вчера в 17:07
Происшествия

В СК поступили материалы для уголовных дел из-за COVID-19 в тюрьмах

Результаты проверки могут стать основанием для возбуждения первых уголовных дел, связанных с распространением коронавирусной инфекции в тюрьмах.
РБК 00:00
1
Общество

Нарколог назвал возможные сроки лечения Ефремова от алкоголизма

РБК 01:18
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru вчера в 01:49
243
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
1,2K
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.
News.ru вчера в 20:46
3
Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
3
Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Симферополе, пять экстремистов готовили взрыв на одном из городских рынков.
РИА Новости вчера в 07:45
1,9K
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Правоохранительные органы заинтересовались словами журналистки о неготовности некоторых регионов России к борьбе с коронавирусом, которые она произнесла в эфире «Эха Москвы» в апреле.
Lenta.ru вчера в 08:02
219
Политика

Китай назвал условия восстановления транспортного сообщения с Россией

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии прекратили выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов.
РИА Новости вчера в 23:04
13
Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости вчера в 00:30
4,3K
Общество

В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты

В конце мая на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован приказ Минпросвещения России "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году".
Учительская газета вчера в 12:56
19
Общество

Сбербанк назвал возраст достижения финансовой независимости в России

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам.
РБК вчера в 23:00
2
Здоровье

В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19

Авторы документа, рабочая версия которого есть в распоряжении РИА Новости, приводят варианты дополнительного лечения, из которых врач может выбрать те рекомендации, которые соответствуют его опыту и состоянию пациента.
РИА Новости вчера в 20:37
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Происшествия

Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом

Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 01:21
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